Glen Riddersholm var langt fra tilfreds efter Sønderjyskes nederlag til FC København i weekenden.

For han og holdet havde forberedt sig på, at Jess Thorups mandskab skulle komme i en formation med tre mand i bagkæden, og da de officielle holdopstillinger lå klar, stod det også sådan beskrevet.

Men det viste sig hurtigt, at FC København kom med fire i bagkæden, og derfor blev Glen Riddersholm irriteret undervejs i kampen, hvor han sagde kaldte FCK 'lille' og forberedte københavnerne på en bøde på 25.000 kroner for at give forkert startopstilling.

Det blev til en sag hos DBUs disciplinærudvalg, men det ender uden bøde til FC København - og en afvisning af Sønderjyskes indberetning, skriver DBU i deres kendelse.

Foto: Claus Fisker

Sønderjyske havde ellers argumenteret for, at det var meget tydeligt, at Jens Stage, der i den officielle opstilling stod placeret som midterforsvarer, reelt var placeret på midtbanen. FC København har i deres redegørelse blandt andet skrevet følgende:

»At FC København helt grundlæggende finder det besynderligt, og et spild af klubbernes og DBU’s ressourcer, at man indgiver en klage over en fortolkning om hvor én enkelt spiller specifikt befinder sig på banen på et specifikt tidspunkt,« står der i FC Københavns redegørelse.

FC København forklarer blandt andet, at man lige nu ikke har det store fokus på talkombinationer, da der spilles mere dynamisk, og at der derfor kan være forskel på, hvor spillerne har deres udgangspunkt, og hvor de reelt er positioneret, når spillet er i gang.

Der var større debat om det, som FC København gjorde eller ikke gjorde både undervej i kampen, der endte 3-1 til københavnerne i Haderslev, og efterfølgende. Sønderjyske-træner Glen Riddersholm var for eksempel utilfreds med FC Københavns ageren.

»Vi havde forberedt os på, at de ville stille op med tre eller fire nede bagved, og det havde vi en gameplan på. At de så vælger på de officielle at lave noget andet. Ja, det må folk rationalisere sig frem til, hvad de mener om det. Så må FCK betale den bøde på 25.000 kroner for det. Det er jo grundlæggende ‘småklubsmentalitet’, men det er ikke op til mig at vurdere. Det må de ligge og tumle med,« sagde Riddersholm efter kampen.

Det blev ikke til nogen bøde denne gang for FC København dog.