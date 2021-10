Hvor blev det af? Hvor troede de, de skulle hen ad?

Sønderjyske rendte søndag ind i en 0-4-blamage mod topholdet AaB, der især i anden halvleg rundbarbarberede anfører Marc Dal Hende og Co.

»Nu kan vi ikke gemme os bag det mere, at det er en proces. Vi har haft tid nok til at lære det, så at vi i dag falder sammen på denne måde, det kan jeg ikke forklare dig.«

Sådan lød den kontante melding fra netop anfører Marc Dal Hende efter kampen i Aalborg.

En forstenet Sønderjyske-anfører, Marc Dal Hende efter AaBs 4-0 sejr søndag. Anføreren savnede stolthed og leder efter det berømte sønderjyske DNA. Foto: Ernst van Norde Vis mere En forstenet Sønderjyske-anfører, Marc Dal Hende efter AaBs 4-0 sejr søndag. Anføreren savnede stolthed og leder efter det berømte sønderjyske DNA. Foto: Ernst van Norde

Siden sommer har den ellers så velfungerende klub, ledt efter stabilitet og ro til familien Platek og den nye træner, Michael Boris' nye koncept. Sønderjyske dyder som ydmyghed og hårdt arbejde var dog stadig en del af fremtiden, og derfor rejste spørgsmålene sig igen om det ellers veletablerede Sønderjyske-dna.

Også anføreren har svært ved at finde det:

»Vi spiller for en klub, der har en historie for virkelig at vise dna. Det var der intet af i anden halvleg, så det er jeg virkelig skuffet over.«

Men hvor er det dna?

Sønderjyskes træner siden sommer har heddet Michael Boris og han har haft svært ved at indføre sit nye koncept i klubben. Søndag tabte sønderjyderne 0-4 til AaB. »Det har intet med koncept eller formation at gøre,« sagde anfører Marc Dal Hende efter kampen. Foto: Ernst van Norde Vis mere Sønderjyskes træner siden sommer har heddet Michael Boris og han har haft svært ved at indføre sit nye koncept i klubben. Søndag tabte sønderjyderne 0-4 til AaB. »Det har intet med koncept eller formation at gøre,« sagde anfører Marc Dal Hende efter kampen. Foto: Ernst van Norde

»Det var i hvert fald ikke ude på banen i dag. En ting er at tingene ikke fungerer – for jeg synes egentlig også der har været gode kampe, men det er klart, når vi står her og har tabt 4-0, så skal vi også ligge os fladt ned. Det var simpelthen for ringe,« siger Marc Dal Hende, der selv ragede et gult kort til sig mod slutningen af kampen – i ren og skær frustration, indrømmede han

Kritikken af investorernes indtog i det sønderjyske ulmer derfor fortsat efter nederlaget til AaB, men Marc Dal Hende bedyrer at der stadig er tiltro til træner Michael Boris:

Har Sønderjyske solgt ud af DNA'et?

»Det her har ikke noget med koncept eller formation at gøre. Vi kunne have stillet op med 10 mand i forsvaret. I dag var det ikke lykkedes alligevel. Så det handler om at have noget stolthed og repræsentere det logo, der står på brystet.«

Det klare nederlag efterlader sønderjyderne på 11.-pladsen halvvejs i grundspillet, to point efter Viborg, der har spillet én kamp færre.