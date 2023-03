Lyt til artiklen

Der kommer til at være nogle søvnløse nætter for Superliga-fans i den kommende uge.

For grundspillet har flasket sig så vidunderligt, at seks hold stadig kan drømme om at ende på én af de tre ledige pladser på den behagelige side af den top 6-streg, der tegnes søndag klokken 17.00.

Brøndby sikrede sig et godt udgangspunkt med 2-1-sejren over Silkeborg – og ét point mod FC Nordsjælland søndag kan vise sig at være nok for de gule.

Derfor kommer cheftræner Jesper Sørensen også til at få løbende opdateringer på stillingerne i kampene i Aarhus, Silkeborg og Aalborg under søndagens kamp i Farum.

»Jaja, vi kommer ikke til at være blinde for, hvad der foregår på de andre stadioner. Selvfølgelig vil vi holde øje. Men problemet er, at det slet ikke er til at forberede sig på.«

»Men vi kommer vi til at have et øje på de andre kampe.«

For Brøndby-træneren vil en billet til top 6 være uhyre vigtig for det projekt, der blev sat i gang med hans ansættelse i vinter.

»Ja, det vil komme til at accelerere de ting, som vi gerne vil – og de ting, som vi arbejder med. Det giver sig selv.«

»Og ja, det vil være en skuffelse, hvis det ikke lykkes. Det er top 6, der har været det korte mål i de her første fem kampe,« lød det fra Brøndby-træneren.

Han havde dog ikke gjort sig de store tanker om, hvad et drømmeresultat for Brøndby vil være i mandagens top 6-brag mellem AGF og Randers i Aarhus.

»Øhhhh. Det ved jeg ikke … ikke noget særligt, tror jeg. Haha.«