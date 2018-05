FC Midtjylland er danske mestre. Og det har de tænkt sig at udnytte ved at købe flere nye profiler.

Det er den direkte besked fra formand Rasmus Ankersen, efter han sammen med ejer Matthew Benham havde set FC Midtjylland hente den 1-0-sejr over Horsens, som der skulle til for at lukrere på Brøndbys gummiben i slutningen af sæsonen. Men gummibenene kommer vi lige tilbage til.

»Vi lavede nogle store salg i januar og tog forskud på den udskiftning, som vi vidste, der ville komme til sommer. Nu bliver den udskiftning markant mindre, fordi vi tog de valg. At vi så samtidig slog transferrekord og nu også pointrekord og blev danske mestre, det er sgu vildere, end jeg havde drømt om,« siger Rasmus Ankersen og løfter sløret for, at der er profiler på vej til den jyske hede.

»Ja, vi kommer til at bruge lidt skillinger. Det kommer I til at høre lidt mere om i den næste uges tid.«

Er det så tæt på?

»Ja, vi har lavet et par ting, som bliver offentliggjort her i løbet af de næste par dage. Vi skal forstærke på toppen. Vi har så mange dygtige unge spillere på vej. Men nu skal vi ud og spille Champions League-kvalifikation, og der bliver mange kampe. Vi skal styrke fra toppen af,« siger FCM-formanden.

FC Midtjylland har lavet en slutspurt til den helt store guldmedalje. Først blev Brøndby slået, så fik FC København et nederlag og i sæsonens sidste kamp skrabede midtjyderne altså også alle tre point hjem. Imens har Brøndby ikke vundet i deres sidste fire kampe i Superligaen. Og så er vi tilbage ved gummibenene, mener Erik Sviatchenko.

»Forskellen på os og Brøndby har været erfaring… og gummiben. Vi har været i situationen før, hvor vi har stået og skullet vinde noget. Vi har haft nogle spillere, der ved, hvad det handler om - det pres, man er under. Vi er virkelig skarpe, når det gælder. Det er her i slutningen af sæsonen, det gælder. Så er det ligemeget, hvordan man har spillet. Det handler om at stå øverst på podiet, når det gælder. Det må man sige, at vi gjorde,« siger Erik Sviatchenko og uddyber, hvad han mener med gummiben.

»Det brænder på tungen for at sige gummiben, for det er et klassisk udtryk. Jeg synes, vi har leveret varen på banen og også i kulisserne. Det har bare spillet 100 procent. Klubben er vokset, og jeg er superstolt af at have være FC Midtjylland-spiller i det her halve år,« siger Erik Sviatchenko.

Han blev hentet hjem til FC Midtjylland i vinterpausen, da midtjyderne solgte tre af de helt store profiler. Alexander Sørloth, Rasmus Nissen og Filip Novak sagde farvel. FC Midtjylland solgte guldet, mente mange. Men de endte altså med både at blæse og have mel i munden. Og mesterskabet giver noget ekstra til FC Midtjylland som klub, mener Rasmus Ankersen.

»Første gang, man vinder mesterskabet, giver det en tro på, at man kan det her, og vi er en stor klub. Anden gang cementerer du dit selvbillede og den vinderkultur, der skal være i klubben. Jeg er stolt af klubben. Vi stod her for et år siden og tabte til Lyngby på hjemmebane og blev nummer fire i Superligaen. Der havde vi ikke mange fans rundt omkring i det danske land. Men vi har haft modet til at holde fast i vores koncept. Det er det, man ser i denne her sæson,« siger FC Midtjyllands formand.