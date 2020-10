Den tidligere Brøndby-træner Ebbe Skovdahl blev søndag mindet i Skotland, efter han i denne uge gik bort efter længere tids sygdom.

Det var ikke kun i Danmark, at afdøde Ebbe Skovdahl gjorde et stort indtryk.

Det samme gjorde den forhenværende træner således også i Skotland, hvor han stod i spidsen for storklubben Aberdeen i fire sæsoner fra 1999-2003.

Det stod kart søndag, hvor Aberdeen før holdets kamp mod Celtic afholdte et minuts stilhed til ære for Ebbe Skovdahl, som blandt andet førte klubben frem til to pokalfinaler.

Ebbe Skovdahl gik torsdag bort 75 år gammel efter længere tids sygdom.

Siden har flere profiler fra Ebbe Skovdahls tid i Brøndby været ude og hylde træneren, der var med til at hente en lang række mesterskaber, pokaltitler og Champions League-kvalifikation hjem til Vestegnen.

Lørdag blev Ebbe Skovdahl også mindet på Brøndby Stadion, da holdet tabte til FC Midtjylland.

Brøndby-spillerne holder et minuts stilhed for afdøde Ebbe Skovdahl inden 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion i Brøndby, lørdag den 24. oktober 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby-spillerne holder et minuts stilhed for afdøde Ebbe Skovdahl inden 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion i Brøndby, lørdag den 24. oktober 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Se videoen af den smukke hyldest til den danske træner øverst i denne artikel.