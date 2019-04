Esbjerg kaprer Sønderjyske ekstræner. Den tidligere Sønderjyske-træner Claus Nørgaard bliver i næste sæson assistenttræner i Esbjerg.

Det oplyser Esbjerg på klubbens hjemmeside.

Esbjerg har fundet afløseren for assistenttræner Lars ”Lungi” Sørensen, som efter sæsonen overgår til en anden rolle i klubben. Det bliver den 39-årige Claus Nørgaard, der senest var cheftræner i Sønderjyske.

Den tidligere Sønderjyske-træner bliver dermed en del af teamet rundt om cheftræner John Lammers, der i denne sæson har ført oprykkerholdet frem til mesterskabsspillet.

»Det har hele tiden været planen at ansætte en assistenttræner med erfaring og kompetencer fra højeste niveau, og det får vi med ansættelsen af Claus Nørgaard,« siger sportschef Jimmi Nagel til Esbjergs hjemmeside.

Claus Nørgaard blev i december opsagt i Sønderjyske, efter at han havde offentliggjort, at han var indstillet på at stoppe i Haderslev-klubben efter den igangværende sæson.

Kort efter blev Glen Riddersholm ansat som ny cheftræner i Sønderjyske.

/ritzau