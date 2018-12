Kamil Wilczek slap på mirakuløs vis med et gult kort, da han i søndags smækkede en albue i hovedet af Kerim Memija.

Senere kom det frem, at Kerim Memija både pådrog sig en hjernerystelse og en brækket kæbe under sammenstødet med Brøndbys polske topscorer.

Faktisk står det så slemt til til med Kerim Memija, at han i 10 dage er nødt til at indtage sine måltider gennem et sugerør. Kæben må nemlig ikke bruges, skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Det siger noget om voldsomheden, som han blev ramt med,« siger Vejles træner, Adolfo Sormani til Vejle Amts Folkeblad.

Kerim Memija (th.) kom til skade i en duel med Kamil Wilczek i søndagens Superligakamp mellem Vejle og Brøndby. Foto: Claus Fisker Vis mere Kerim Memija (th.) kom til skade i en duel med Kamil Wilczek i søndagens Superligakamp mellem Vejle og Brøndby. Foto: Claus Fisker

Han fortæller videre, at man i Vejle forventer, at han minimum er ude i seks uger. Derfor kan han også ende med at støde til opstarten senere, end de andre spillere i truppen.

Kamil Wilczek var dog selv ked af, at det gik så slemt til i søndags. I mandags valgte han så på sin Facebook-side at sige undskyld til Kerim Memija.

»Jeg vil gerne sige undskyld til Kerim Memija endnu en gang. Jeg tog kontakt til ham efter kampen for at undskylde for det, der skete. Håber, du kommer dig igen hurtigt,« skriver Wilczek.

Mens Kamil Wilczek altså slap med et gult kort for det voldsomme sammenstød, så er det ikke sikkert, at polakken alligevel er at finde, når Brøndby søndag spiller sidste kamp i 2018 hjemme mod Vendsyssel.

Fodboldens Disciplinærinstans er nemlig ved at overveje, om de på efterbevilling skal tage sagen op eller ej. Derfor har de bedt Brøndby og kampens dommer om en redegørelse, hvorefter de vil træffe den endelige beslutning.

Sker det, og bliver Kamil Wilczek straffet for hændelsen kan det potentielt betyde flere spilledages karantæne.

Det er dog langt fra sikkert, at det får nogen betydning for Kamil Wilczek og Brøndby - andet end på søndag. Wilczeks kontrakt med Brøndby udløber nemlig til sommer.

Og lykkes det ikke klubben på Vestegnen at forlænge kontrakten med topscoreren inden vinterens transfervindue lukker, kan det meget vel betyde et farvel til den polske topscorer. I hvert fald hvis Brøndby vil score en transfersum på deres brandvarme angriber.