AC Horsens slår AGF med 2-1 på hjemmebane i Superligaen i et heftigt fredagsdrama.

Det halve af Aarhus - eller i hvert fald på den gode side af et par tusinde forventningsfulde fans - havde taget turen sydpå ad E45-motorvejen til Horsens, hvor en sejr ville sende AGF op på førstepladsen.

Det så da også godt ud længe, men en 1-0-føring blev forvandlet til sæsonens første nederlag for Gymnastikforeningen, og så var det de gule fans, der kunne fredagsfeste videre, mens De Hviii'e må resje hjem til Aarhus og trøste sig med en omgang festuge-festivitas i stedet.

Begge hold gik offensivt til fredagens Superliga-opgave, og det resulterede i en meget åben kamp, hvor målmændene kom på hårdt arbejde.

Spillet vekslede hele tiden frem og tilbage, og ingen af holdene formåede for alvor at sætte sig på kampen.

Oprykkeren AC Horsens formåede dog via et straffespark ti minutter før tid at score det afgørende mål til 2-1.

AGF pressede hårdt på i slutminutter og havde flere gode forsøg, men aarhusianerne formåede ikke at udligne.

AC Horsens rykker med sejren op på Superligaens femteplads. AGF deler stadig førstepladsen med FC Nordsjælland og Silkeborg, men har nu spillet en kamp mere.

AGF var først med en stor scoringsmulighed, da offensivspilleren Mikael Andersons indlæg ramte stolpen efter 18 minutter. Riposten blev blokeret på heroisk vis af Horsens-forsvaret.

28 minutter inde i opgøret lykkedes det aarhusianerne at bringe sig i front. Endnu en Anderson-afslutning ledte til en ny ripost, men denne gang scorede AGF-topscoreren Patrick Mortensen til 1-0.

Efter pausen bragte AC Horsens balance i regnskabet. Angrebsprofilen Anders K. Jacobsen løftede efter en time bolden over AGF-målmanden Jesper Hansen til 1-1.

Ti minutter før slutfløjt begik AGF straffespark. AC Horsens' islandske frontløber Aron Sigurdarson udnyttede straffesparket sikkert til at score til 2-1.

AGF's Patrick Mortensen var meget tæt på at udligne, da han syv minutter før tid headede bolden centimeter forbi mål.