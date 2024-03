Mads Bech Sørensen og Dario Osorio scorede, da FC Midtjylland slog FC København 2-0 i Superligaens topkamp.

FC Midtjylland rykker op på førstepladsen i 3F Superligaen efter en uge, hvor fodbold har været andenprioritet i klubben.

I ly af Kristoffer Olssons kamp i en respirator sørgede holdkammeraterne for at ære ham med en yderst vigtig 2-0-sejr over FC København fredag aften.

Forsvarsspilleren Mads Bech Sørensen headede midtjyderne i front i det 34. minut, og i kampens døende sekunder øgede Dario Osorio til 2-0 på en kæmpe brøler af Kamil Grabara.

I begyndelsen af anden halvleg brændte midtjyderne et straffespark, og i den sidste halve time pressede københavnerne gevaldigt på for en udligning.

FC Midtjylland er nu tre point foran FCK og to point foran Brøndby, der dog har spillet en kamp færre.

Selv om der var tale om en topkamp i Herning, vil den først og fremmest blev husket for en flot hyldest af Kristoffer Olsson, der er ramt af en sygdom relateret til hjernen og ikke har været ved bevidsthed i ti dage.

Da der var spillet otte minutter - Olssons trøjenummer - blev kampen stoppet i et minut, mens spillere, dommere og tilskuere klappede for at vise støtte til svenskeren. Også flag og bannere havde opbakkende budskaber.

Første halvleg tilhørte FC Midtjylland, mens det modsatte gjorde sig gældende i store dele af anden halvleg.

Til en start var skydegale Aral Simsir i centrum. I det fjerde minut brændte han en kæmpe chance, og det fulgte han op med yderligere en håndfuld mislykkede afslutninger i første halvleg.

FCK'erne lavede et hav af fejl i kampens første halve time, og som om Jacob Neestrup ikke havde nok at tænke på, skulle han også forholde sig til, at anfører Viktor Claesson blev skadet. Ind kom i stedet landsmanden Jordan Larsson.

Den rokade havde næppe indflydelse på, at københavnerne snorksov ved et FC Midtjylland-hjørnespark kort efter.

Hjørnesparket blev taget kort, og Oliver Sørensen var fri til at slå et ballonindlæg ind i feltet. Mads Bech Sørensen tog tilløb, hoppede højest og scorede på hovedstød.

Der var spillet 40 minutter, før FCK fik sin første afslutning. Mohamed Elyounoussi trykkede af fra distancen, og Jonas Lössl gav en retur, som akkurat blev afværget.

Trods en dobbeltindskiftning i pausen kom FCK skidt ud til anden halvleg.

Halvlegen var kun fem minutter gammel, da københavnerne blev fanget ude af balance. Midtjydernes kontraangreb endte først med en kæmpe chance til Ola Brynhildsen, men da situationen så ud til at være afværget med en redning på stregen, fløjtede Sandi Putros for straffespark.

FCK-keeper Kamil Grabara havde nedlagt sydkoreaneren Cho Gue-Sung øjeblikket inden Brynhildsens afslutning.

Fra pletten stod Cho og Grabara atter over for hinanden, og denne gang vandt Grabara duellen på lovlig og overbevisende maner. Polakken valgte rigtig side og kunne holde sydkoreanerens svage forsøg.

Det var FCK tæt på at straffe kort efter på en stor dobbeltchance, men først sparkede Jordan Larsson hul i luften, og bagefter sendte Roony Bardghji bolden forbi mål.

Herfra var københavnerne langt bedre med i spillet, og Jonas Lössl diskede op med en mirakelredning og flere andre stærke indgreb for at holde FCK stangen.

I tillægstidens sidste minut forærede Kamil Grabara bolden til Dario Osorio tæt under mål, og den unge chilener sagde tak for gaven med en sikker scoring.

/ritzau/

Du kan genopleve topkampen herunder.