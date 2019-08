Han kom til Superligaen for to år siden med et imponerende cv, men Tobias Sana forlader ligaen med halen mellem benene.

Der var ellers til tider antræk til storhed for den svenske kantspiller i AGF-trøjen, men alt i alt har den tidligere Ajax Amsterdam-spillers ophold i dansk fodbold været en skuffelse.

Efter 68 kampe i Superligaen og 15 mål for AGF skifter han derfor nu hjem til Sverige.

Her står IFK Göteborg står klar til at genstarte den tidligere landsholdsspillers karriere. Det meddeler IFK Göteborg på sin hjemmeside.

Den store svenske klub har givet Sana en treårig kontrakt. 30-årige Tobias Sana spillede i IFK Göteborg fra 2009 til 2012.

»Jeg har drømt om at komme tllbage. Jeg vil forsøge at vise hver dag, hvad 'Blåvitt' betyder for mig,« siger Sana med henvisning til klubbens kælenavn.

Den dygtige svenske kantspiller har scoret flere flotte mål for AGF, og har til tider vist et højt teknisk niveau i sine to år i Danmark.

Men han har også været svingende i sine præstationer og har i perioder været bænket, hvilket har skabt en del røre i Aarhus-klubben.