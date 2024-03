Fredag sprang Lyngby en regulær Superliga-bombe med fyringen af Magne Hoseth efter 50 dage.

Men selv om Lyngby-direktør Andreas Byder tog sin del af ansvaret for at have begået fejl i ansættelsesprocessen, så er kommunikationen omkring fyringen af 'ekstremt introverte' Hoseth meget langt fra skiven.

Det mener panelet i B.T.s fodboldpodcast 'Ugens Rapport'.

»Hoseth bliver i den grad kastet under bussen, særligt med retorikken omkring ham. Snakken om, at han er introvert, den provokerer mig.«

»Det er malplaceret, og Peter Sørensen (Viaplay-ekspert, red.) kalder det et karaktermord, og det er meget rammende. For hvem vil ansætte ham, når Lyngby slagter ham fuldstændig til offentlig skue?,« siger B.T.s Johnny Kokborg og Jonas Dalgård tilføjer:

»Det er en sjov måde at kommunikere på. Klubben er jo i sin gode ret til at træffe den beslutning, når man finder ud af, at det er et mismatch.«

»Men det er uklædeligt, at man siger, han skal ned at træne på et lavere niveau og at han slet ikke var matchet til at være i en klub som Lyngby. Han kommer fra et succesrigt år i Klaksvik og har skabt flotte resultater der.«

»Nu taler man ned om ham. Det klæder dem ikke.«

