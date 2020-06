FC Midtjylland måtte erkende et nederlag i den første kamp efter coronapausen, hvilket også var den første plet på forårssæsonen.

Indtil mandagens nederlag til Horsens havde guldbejlerne kørt med 130 km. i timen og vundet rub og stub, endda uden at lukke mål ind. Det havde skabt et hul på 12 point ned til FC København på andenpladsen.

Cheftræner Brian Priske vil dog ikke bruge coronapausen som nogen undskyldning for holdets ringe præstation mod Horsens, og han så et FCM-mandskab, der i det mindste på fight gav sig fuldt ud.

»Jeg bruger ikke et sekund på pausen. Vi har trænet pissegodt, det er jeg nødt til at sige. I de her tre uger, vi har trænet som hold, er det noget af det bedste i min tid som træner, derfor overrasker det mig, at vi ikke får mere ud af det. Sådan er fodbold også, kredit til Horsens,« siger Brian Priske og tilføjer om nederlaget:

Jesper Hansen havde en følelse af premiere. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Hansen havde en følelse af premiere. Foto: Henning Bagger

»Vi formår ikke at gøre de ting, vi gerne vil, og sådan er fodbold også bare. Vi bliver hurtigt stresset og træffer mindre gode valg, så det blev meget på deres præmisser, men jeg har svært ved at se, at vi kan lægge ret meget mere tryk på dem. Det er svært for mig at kritisere spillerne i forhold til arbejdsindsatsen. Jeg synes, at de prøver alt det, de kan, men det bliver bare uforløst.«

»Vi rammer ikke niveau, men jeg kan ikke sætte en finger på deres vilje til at ville lykkes, men nogle gange rammer du også de kampe, hvor det ikke lykkes, selv om du har de bedste intentioner. Det, synes jeg, var kendetegnende i dag,« pointerer FCM-træneren.

Målmand Jesper Hansen havde det som ved en premierekamp, hvor alt var nyt og fra nul.

»Det føles som en ny sæsonstart, men vi fik ikke udnyttet, at de andre har trænet mindre end os. Vi må bare give kredit til Horsens. De havde godt fat i vores indlægsspil, mens vi ikke var farlige nok,« siger han og fortsætter:

»De sad på det, og vi manglede nogle procenter, men den ville bare ikke ind i dag. Det er et setback, men vi skal op med hovederne, selv om det ikke var noget, vi hverken havde håbet eller regnet med.«

Jesper Hansen håber nu, at holdet vil bruge nederlaget på samme måde som sidste kamp i efteråret, der endte med et nederlag til AGF.

Derefter tog FC Midtjylland sig sammen og vandt de fire første kampe i foråret med en målscore på 9-0.

»Vi må op på hesten igen og bruge det her som et wakeup-call, som da vi tabte til AGF. Vi ved, at der kræves mere af os for at nå vores mål. Men vi står da med en flad fornemmelse lige nu,« lyder det fra Jesper Hansen, som altså skulle frem til 1. juni for at hente bolden ud af eget net. Det var også nok til et nederlag.