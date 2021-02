Brøndby havde flere hundredprocentschancer mod FC Midtjylland, men var for en sjælden gangs skyld i denne sæson aldeles uskarpe foran mål.

Og når målmand Marvin Schwäbe så samtidig lavede et drop, da det hele spidsede til, løb værterne med alle tre point i en kamp, hvor Brøndby i træner Niels Frederiksens øjne ville få point i 'syv eller otte ud af ti kampe, hvis de spillede den slags kampe.'.

»Det er 100 procent en bitter og ærgerlig fornemmelse, for jeg synes, at præstationen var til at få noget med hjem i dag. Det er det, jeg umiddelbart tager med mig,« siger Brøndby-træner Niels Frederiksen og erkender, at heldet denne søndag var vendt:

»Vi kan ikke anklage vores hold for ikke at være effektive og skarpe, det har de jo været indtil nu i sæsonen, og så vil der komme kampe, hvor du ikke kan finde skarpheden frem, og det var sådan, det var i dag.«

Han mener også, at målmand Marvin Schwäbe fejlede på Evanders skud, der førte til målet, da tyskeren ikke greb kuglen.

»Ja. Som jeg ser den udefra, skal han holde den,« forklarede Frederiksen, som gerne lige ville se den situation igen, men overordnet var glad for det, han så fra sit hold:

»Jeg vælger at have fokus på, at vi leverer en rigtig fin præstation. Jeg synes, at vi producerer de chancer, der skal til for at score herovre, og jeg synes, at vi holder FC Midtjylland nede på de antal chancer, vi kan forvente. Jeg synes godt, at vi kunne have fået noget mere med os herfra, men jeg synes, at vi i denne situation også er nødt til at holde fokus på præstationen,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil ikke sige, vi var ved at knække dem, det lyder så voldsomt, og som om vi var ved at løbe dem midtover, men vi er så tæt på, som vi kan være på at få point, for jeg synes, at vi leverer en rigtig fin præstation. Nogle gange er marginalerne lidt med én, og nogle gange er de imod. Vi har prøvet lidt af begge dele, og i dag var de i hvert fald ikke med os.«

Også anfører Andreas Maxsø havde observeret en kamp, hvor heldet ikke tilsmilede gæsterne.

»Selvom vi måske står lidt langt tilbage i første halvleg, så er det nogle lidt lange bolde, de kører, og vi har godt styr på dem. Anden halvleg bliver lidt mere åben, men de får ikke det store, og jeg synes, vi har nogle store chancer, hvor vi godt kunne have puttet nogle ind. Nogle gange har man marginalerne på sin side, men det havde vi ikke i dag,« siger Brøndby-anføreren og fortsætter:

»Vi ved, hvad Midtjylland kommer med. Det er en masse fysik og indlæg, og det var vi forberedte på, men det handler om at få tre point, og vi skulle have haft point ud af denne kamp, men det lykkedes ikke.«

Med aftenens resultat har FC Midtjylland og Brøndby byttet position i tabellen, så de danske mestre nu har to point ned til den blå-gule klub.