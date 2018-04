Silkeborg skulle have point i Hobro for at holde liv i kampen for at undgå nedrykningskampene, men med et 0-1-nederlag er det nu en realitet. Derfor var spillerne også meget skuffede efter nedturen.

»Lige nu er det pisseærgerligt. Vi går ind med en tro på, at vi kan vinde mod Hobro, men nu må vi forberede os på noget andet. Det er helt håbløst, fordi vi står helt forkert ved deres mål, og så kommer vi bare så skidt fra start, når vi ellers gerne ville gå ud og angribe kampen,« sagde Jens Martin Gammelby til BTs udsendte efter nederlaget.

Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret, hvor Gammelby har en afbrænder til sidst

Silkeborg havde i slutminutterne to store muligheder for at sikre et enkelt point, derfor var Jens Martin Gammelby, der havde den sidste chance, også ekstra frustreret over nederlaget.

Læs også: Lettet Superliga-anfører: ’En stor dag for mig’

»Min chance til sidst skal jeg bare sparke ind. Vores første halvleg er ikke god, og så spiller vi lidt på deres præmisser, men det skal vi kunne matche, hvis vi vil være med.«

Silkeborgs manager, Peter Sørensen, var også en ærgerlig mand, men indrømmede, at Hobro fortjente 1-0-sejren.

»Det var den rigtige vinder. De kommer rigtig godt fra land. Hobro var over en kamp en tand bedre end os,« sagde han.

Nu venter de tre sidste puljekampe mod Hobro, Helsingør og AGF, inden Silkeborg skal ud i de afgørende playoffkampe, der skal bestemme, hvem der overlever – kampe som Jens Martin Gammelby langt fra glæder sig til.

»De kampe, der kommer på den anden side, er vigtige, men de kampe, der kommer nu og her, skal vi samtidig bruge til at få noget selvtillid – og spille noget ordentligt fodbold. Vi tror på, at vi overlever, for det skal vi, og vi er også gode nok til at spille med, men lige nu står jeg bare med en følelse af, at det hele er noget lort.«

Læs også: Nedtur for Silkeborg: Hobro og AGF undgår nedrykning

Peter Sørensen ved godt, det bliver en svær tid for Silkeborg, når playoffkampene går i gang, men han vil gøre alt for sikre, at Silkeborg er klar til at sikre overlevelse i Superligaen.

»Vi må bare forberede os på, at vi skal ud i nogle kampe, hvor der er meget på spil, som vi ellers gerne ville være foruden. Men tabellen lyver ikke, og vi synes at være det fjerdedårligste hold lige nu,« sagde han.