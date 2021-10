OB-cheftræner Andreas Alm startede med at undskylde til pressen, da han først dukkede op til interviews over en time efter slutfløjt. Der var simpelthen meget, der skulle snakkes igennem og analyseres efter det sene nederlag til Randers søndag eftermiddag.

Han erkendte, at Randers simpelthen var bedre, selvom han også mente, at OB havde et godt greb om kampen.

I løbet af første halvleg rev Andreas Alm sig i håret og bankede notesblokken ned i reklamebanneret, da dommer Aydin Uslu mente, at OB havde taget et frispark for hurtigt. Bashkim Kadrii var ellers stukket i dybden, og det lignede en situation med angriberen alene mod målmanden.

»Randers havde præcis et lignende frispark, som de spiller en omstilling på tidligere. Det er dommeren, der bestemmer, men jeg synes, det var hårdt dømt,« sagde Andreas Alm om den missede mulighed efter kampen.

Netop Bashkim Kadrii fortsatte sin stime af målløse superligakampe, der nu strækker sig over 11 kampe, siden scoringen i sæsonåbneren mod FC Midtjylland. Men Kadrii bakkes alligevel op af sin cheftræner.

»Han vil score, han er frustreret, og vi har talt om det. Det er naturligt. Det ville være mærkeligt, hvis han ikke var påvirket af situationen. Men han spiller ikke alene og indgår på et hold.«

»Han arbejder vældig hårdt, og i Vejle-kampen lagde han op til et mål. Han har gode ideer. Han er en person, der vil meget for OB. Det var også derfor, han kom tilbage til klubben.«

Andreas Alm mener ikke, at man kan tale om, hvor lang snor angriberen har endnu.

»Jeg udtager den trup, jeg tror, er den bedste til at vinde kampene. Og det har jeg tænkt vældig mange gange med Bashkim.«

Med nederlaget er OB nu syv point efter Randers, der indtager Superligaens fjerdeplads.

»Nu bliver det svært at fange Randers i tabellen. Det kan ske, men de har syv point mere end os, og vi skal ikke spille mod dem igen, så det bliver hårdt.«

»Vi taber ikke femte- eller sjettepladsen, men vi taber nok muligheden for at slå Randers. Så der er ét hold mere, der er svært at nå. AaB, FC Midtjylland og FC København er allerede der.«

»Næste gang er det Silkeborg. Taber vi den, er der også stor afstand til dem. Og så er der kun én plads tilbage at kæmpe om.«