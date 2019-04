FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen var skuffet efter 1-2-nederlaget til Brøndby mandag aften.

Det lagde han ikke skjul på efter kampen, da han blev interviewet til TV3 Sport.

»Man er selvfølgelig skuffet over, at man har tabt en kamp på hjemmebane til Brøndby. En kamp, som vi selv synes, vi skulle have mere ud af. Så det er klart, at det er en stor skuffelse for os,« lød det fra Kenneth Andersen.

Og FC Midtjylland-træneren ærgerede sig også særligt over måden, hvorpå Brøndby scorede deres to mål.



»Brøndby skaber også chancer, men det er jo lidt ærgerligt, når man så kigger på, at begge deres mål er mål, der bliver rettet af, og som så går ind,« lød det fra Kenneth Andersen, der tilføjede:

»At det er sådan nogle mål, hvor de ikke arbejder sindssygt hårdt for at få dem, og vi til gengæld ikke får vores store chancer puttet ind... så er man skuffet.«

Efter nederlaget til Brøndby ligger FC Midtjylland lige nu ni point efter FC København på førstepladsen, og der resterer nu fem runder af mesterskabsspillet.

Brøndby kunne med sejren kravle op på 43 point, to point efter Esbjerg på tredjepladsen.