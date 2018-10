Det lignede en genudsendelse.

AGF var komfortabelt foran med 2-1 hjemme mod AaB med en mand i overtal. Men for anden kamp i streg smed de hvidblusede sejren i slutminutterne og måtte derfor endnu engang se en uafgjort blive noteret ud fra deres navn i den samlede stilling.

Det var derfor også en skuffet anfører, som mødte pressen efter kampen.

»Det er ligesom mod OB. Vi begynder at tage for let på det og dribler rundt inde midt på banen. Vi kan bare gøre det nemt, men det skal være pænt, og det skal være den der sidste lækre aflevering, i stedet for det bare er simpelt. Jo længere kampen skrider frem, jo mere forfalder vi til de der dumme ting,« sagde Pierre Kanstrup.

AGF-anføreren var især ikke tilfreds med sit holds måde de perioder af kampen, hvor de var foran. Ifølge ham var det især i de situationer, at de ikke formåede at skrue op for tempoet.

»Det er ligesom om, vi læner os tilbage og siger: ’det er sgu da lækkert nok at være foran og den skal vi nok vinde, fordi vi er en mand i overtal’. Vi agerer som en flok ynglingespillere, og det er dét, jeg er mest skuffet over.«

»Vi har noget at arbejde med, specielt mentalt. Det er som om, vi skal have et eller andet, der puster os i nakken, før vi kan gøre tingene færdig,« sagde han.

Cheftræner David Nielsen var efter kampen også ude efter AGF’s manglende evne til at lukke kampene.

AaB udligner ved 2-2. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere AaB udligner ved 2-2. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi skal blive dygtigere til at lukke kampen, når vi har modstanderen der, hvor vi gerne vil have dem. Det har givet os to uafgjorte kampe, hvor det føles som om, vi har smidt det hele væk,« sagde David Nielsen.

Hvad er det, der sker, når I kommer foran?

»Jeg tror, vi tænker på resultatet, og at vi ikke må smide det. Jeg er mest skuffet over, at vi ikke formår at holde trykket. Vi bliver lidt ængstelige, når vi fører.«

»Vi er et hold, der altid spiller tætte kampe, og spillerne er vant til, at det hele tiden er kniven for struben. Og når du så pludselig er foran, så er det nogle andre ting, der spiller ind, og det ser ud til, at det er noget, vi skal vænne os til. For det er ikke en situation, vi har haft så ofte,« sagde David Nielsen.

En situation AGF til gengæld har haft mange gange denne sæson er at spille uafgjort. I dag var niende uafgjort ud af 13 mulige, og det placerer AGF på en foreløbig 6. plads, som de endda kan miste, hvis Brøndby vinder over OB mandag.

Modsat kunne AGF med en sejr i dag have sat sig på 4. pladsen. Og det havde ikke været uvæsentlig, da tv-pengene uddeles efter denne runde. Ender AGF på 7. pladsen efter denne runde, kan den sene udligning betyde et tab på over en million kroner.

Har tv-pengene en rolle?

»Selvfølgelig har det det som klub. Men for os handler det mere om, at vi ikke kan lægge et tryk i ligaen ved at vinde vores kampe.«

»Det er det, det handler om. Der er mange ting, vi skal blive bedre til. Der er nogen

ting, vi er lykkes med, og så er der nogle ting, vi stadig mangler. Og det skal vi bare

arbejde med.« sagde David Nielsen.