Retningslinjerne for covid-19 var de facto lagt på hylden for en stund anden pinsedag på Vestegnen, da Brøndby fejrede klubbens første mesterskab siden 2005.

Og det gør skuespiller og satiriker Frederik Cilius Jørgensen sur. Meget endda. Han er producent og hovedrolleindehaver på teaterforestillingen 'Ebberød Bank 2.0', og i juni kan man se ham i den kendte Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm-karakter i 'Sommeren på Birgitø' på Bremen Teater.

Begge forestillinger er dog decimerede på grund af coronaepidemien, og derfor faldt det ham for brystet at se så mange mennesker deltage i festlighederne på og uden for Brøndby Stadion i går. Det skriver han i et Facebook-opslag.

'Man kan simpelthen ikke andet end at føle sig som en komplet idiot, når man som producent af et teatershow ser billeder fra Brøndby i går,' skriver Frederik Cilius Jørgensen eksempelvis, inden han fortsætter:

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

'Vi har belemret vores billethavere med den ene rykning efter den anden, flyttet deres billetter til andre forestillinger og må i det hele taget spille dobbeltforestillinger hver dag i juni for at få alle ind i salen. Men 25.000 fodboldfans kan få lov til at mødes og skrige hinanden ind i ansigtet på Vestegnen.'

Skuespilleren synes, at mandagens fest er respektløs over for teaterpublikummet, som skal tage utallige forholdsregler for at sidde med ansigterne mod scenen.

Men han kunne have følt sig som en endnu større idiot, hvis han havde haft et andet erhverv.

'Jeg tør slet ikke tænke, hvor stor en idiot jeg ville føle mig som, hvis jeg lige havde måttet aflyse Smukfest.'

Frederik Cilius Jørgensen slutter opslaget ironisk af med at skrive, at vejret i det mindste var godt, mens festen stod på mandag.

