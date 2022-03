Til manges overraskelse havde David Nielsen valgt at sætte Patrick Mortensen på bænken i AGFs kamp mod Brøndby i søndags.

Anføreren var mindre chokeret over, at han var blevet valgt fra til kampen.

Det fortæller Mortensen i et interview med Discovery efter opgøret.

»Jeg var selvfølgelig vildt overrasket. Men man har lært i denne lange karriere efterhånden, at der er ting, du kan kontrollere, og det der er lidt ude af mine hænder, så det eneste du kan gøre, er at have den rigtige respons på det, og det, synes jeg, at jeg havde i dag,« siger han.

Mortensen startede ellers med at score to mål i den første kamp i foråret, men er ikke kommet på tavlen i kampene mod Vejle og FC Nordsjælland.

»Det overrasker mig helt vildt. Jeg har scoret to mål i tre kampe, og vi er blevet høvlet ned for ikke at score nok mål, og nu har vi endelig scoret en masse mål, så jeg synes ikke, at det var problemet. Men det er nu engang trænerens valg, så det accepterede jeg.«

David Nielsen forklarede efter kampen, at man ville have lidt mere fart oppe foran, og man derfor havde valgt Dawid Kurminowski fra start, og at det var på tide, at han fik chancen.

»Kurminowski har siddet på bænken i otte måneder og har overhovedet ikke fået chancen. Når man har knoklet, som han har, så fortjener man også chancen på et tidspunkt. Mod Brøndby ville vi gerne have muligheden for lidt mere fart oppe foran, og så blev det i dag, hans chance kom.«

»Mortensen starter inde hver gang, og han har måske også godt af at få en pause og komme tilbage endnu stærkere.«