Det så slet, slet ikke godt ud for AaBs Kristoffer Pallesen i weekendens opgør mod AC Horsens.

Efter et uheld måtte han forlade banen i smerter, og nu melder klubben så ud, at forsvarsspilleren har revet sin akillessene over, hvorfor han blev opereret mandag.

Den skade holder ham ude på ubestemt tid, lyder det på AaBs hjemmeside.

»Vi er meget kede af det på Kristoffers vegne, og vi ønsker ham alt det bedste i hans vej tilbage til fodboldbanen, hvor vi naturligvis vil gøre alt for at hjælpe ham så meget som muligt,« siger cheftræner Oscar Hiljemark i en pressemeddelelse.

Kristoffer Pallesen, der har spillet 180 kampe i den rødhvide trøje, misser dermed AaBs kamp for overlevelse i Superligaen.

Dét og den lange skadespause, der venter, er noget, som påvirker den rutinerede forsvarer.

»Jeg må indrømme, at det gør ondt både fysisk og mentalt, for det er en lang proces, jeg nu skal igennem, og jeg er meget ked af, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i denne vigtige periode. Jeg vil nu gøre mit bedste for at støtte holdet mest muligt uden for banen.«

»Jeg sætter stor pris på den støtte, jeg allerede har oplevet, og jeg ved, at jeg er i rigtig gode hænder i klubbens dygtige sundhedsapparat, og selvom det kan virke uoverskueligt lige nu, så vender jeg stærkt tilbage,« siger Pallesen.

AaB er lige nu næstsidst i Superligaen, men har et point op til AC Horsens over stregen.

Der resterer fire runder af denne sæson.