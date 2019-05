Søndag aften skrev FC København-profilen Robert Skov sig ind i dansk idrætshistorie, da han i de nykårede mestres tabte kamp mod Esbjerg fB scorede på straffespark.

Således var det hans 28. fuldtræffer i denne sæson, og dermed deler han nu rekorden for flest scorede mål i samme sæson i dansk fodbolds bedste række med Hans Aabech, Allan Hansen og Ebbe Sand.

Ikke desto mindre var det en lavmælt og noget skuffet Robert Skov, som B.T.s udsendte mødte efter kampen.

»Rekorden betyder ikke noget. Fodbold er en holdsport. Vi vinder og taber som hold. I dag mod Esbjerg tabte vi, så næste gang må vi gøre det bedre,« sagde Robert Skov.

Robert Skov, i midten, jubler over en af FCK's scoringer i søndag aftens Superliga-kamp mod Esbjerg. Foto: John Randeris Vis mere Robert Skov, i midten, jubler over en af FCK's scoringer i søndag aftens Superliga-kamp mod Esbjerg. Foto: John Randeris

Hans 28. scoring i denne sæson blev noteret i det 63. minut, da han scorede fra 11-meter-pletten på det straffespark, som Markus Halsti havde begået mod Dame N'Doye. Men den kunne være kommet tidligere.

10 minutter tidligere blev FCK nemlig tilkendt et straffespark, hvor Rodolph Austin ifølge dommer Sandi Putros med ulovlige midler havde fældet Mohammed Daramy.

Også her blev Robert Skov bedt om at skyde. Imidlertid ramte han stolpen. Ikke desto mindre gik bolden i mål, da den på vej i spil ramte Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg i ryggen og endte i netmaskerne.

»Det er et godt spørgsmål om jeg skal noteres for scoringen, men egentlig er det lige meget,« sagde Robert Skov, der ikke lagde skjul på, at han havde det skidt med nederlaget.

»Vi må erkende, at vi som hold mislykkes i nogle situationer. Nu har vi tabt to kampe i træk, og det er ikke godt nok,« lød hans slutreplik.