Rigtig meget skal gå galt, hvis ikke FC København bliver danske mestre i denne sæson. Og så åbner de store udfordringer sig for Ståle Solbakken.

FCK-manageren er ikke presset af sin egen bestyrelse for at lave store salg, men nordmanden har selv fortalt, at flere spillere kan blive umulige at holde på.

Men hvem bliver helt sikkert? Hvem er på vippen? Og hvem kan forsvinde til sommer?

Det giver B.T. her et bud på:

Jesse Joronen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesse Joronen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Jesse Joronen

- Bliver i FCK

Han får større konkurrence efter sommerferien, når OBs Sten Michael Grytebust efter al sandsynlighed tjekker ind på træningsanlægget på Frederiksberg. Men det er ikke planen, at Jesse Joronen skal væk af den grund. Der er bare tale om en mere lige konkurrencesituation.

Stephan Andersen

- Skal væk

Den 37-årige målmand har kontraktudløb til vinter, men han har fået lov at drage videre allerede til sommer, da FCK henter en ny målmand. Stephan Andersen vil gerne på eventyr, og det kunne ende med en tur til Australien, Japan eller noget i den dur.

Frederik Ibsen

- Bliver i FCK

Den unge målmand tæller som egen avl i FCK og er dermed vigtig i forhold til at registrere spillere til Europa. Det var derfor, Ståle Solbakken hentede ham hjem fra bænken i Vendsyssel, da københavnerne havde sikret sig deltagelse i Europa League.

Guillermo Varela

- Bliver i FCK

Det er tid til, at Varela overtager højrebacken, når Ankersen sælges til sommer. Varela har fået fem kampe i foråret, men Solbakken er allerede så vild med sin sydamerikaner, at han gerne smider ham ind på helt uvante positioner.

Denis Vavro. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Denis Vavro. Foto: Liselotte Sabroe

Denis Vavro

- På vippen

Solbakken vil overbevise Vavro og hans agent om at blive minimum et halvt år mere i FCK, men nordmanden har også tidligere nævnt Vavro som den mest sikre fremtidige spiller i en topliga. Hvis buddet bliver for stort, kan det blive svært at sige nej for FCK.

Pierre Bengtsson

- På vippen

Der er stadig tre år tilbage på kontrakten for den 31-årige svensker. Men han er altså kun reserve og bliver ikke til mere end det. Skulle der komme bud på Bengtsson, vil FCK næppe stille sig i vejen for et skifte.

Sotirios Papagiannopoulos

- Bliver i FCK

Svenskgrækeren havde nok håbet på en anden rolle, end han er endt med at få i FCK. Da Andreas Bjelland blev hentet, rykkede Papagiannopoulos et skridt tilbage. Han er dog stadig nummer tre i køen til midterforsvaret, og med Bjellands fysik in mente vil man nok holde på Papagiannopoulos lidt endnu.

Andreas Bjelland

- Bliver i FCK

Han har spillet sig bedre og bedre, og Bjelland skal ingen steder. Han fortsætter som en lederfigur på Ståle Solbakkens mandskab et godt stykke tid endnu.

Simon Hedlund og Peter Ankersen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Hedlund og Peter Ankersen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Peter Ankersen

- Skal væk

Han er det mest sikre farvel. Ankersen er blevet lovet et salg til sommer af Ståle Solbakken, og det kommer også til at ske. Lige nu peger pilen mod Premier League eller Serie A, men meget kan nå at ændre sig, inden der kommer noget helt konkret på bordet.

Nicolai Boilesen

- Bliver i FCK

Boilesen skrev under på en kontraktforlængelse i vinter, hvor der var interesse for backen. Og det var angiveligt ikke kun for at sikre FCK en transfersum. Boilesen ligger ikke forrest på affyringsrampen i klubben, men han har spillet et godt forår og vil tiltrække sig interesse med sit cv.

Michael Lüftner

- På vippen

Den tjekkiske midterforsvarer kunne godt stå som en, der skal væk, men han er kun lige kommet tilbage fra en langvarig skade, så det vil nok maksimalt ende med en lejeaftale. Han er nede som fjerdevalg som stopper, og hvis han kan spilles i form, bliver det nok et andet sted end i FCK.

William Kvist

- Skal væk

FCK-veteranen stopper sin karriere og træder i stedet ind i FC Københavns bestyrelse.

Viktor Fischer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Viktor Fischer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Viktor Fischer

- Bliver i FCK

Havde Fischer fortsat sit niveau fra efteråret, havde han været et af sommerens varmeste emner. Men en skade har sat ham en anelse tilbage i forhold at levere godt nok til at spille sig op på et prisniveau, som FC København vil kunne acceptere. Der er stadig forventninger om et fremtidigt storsalg her. Fischer forventer at blive i FCK.

Nicolaj Thomsen

- Bliver i FCK

Nordjyden lever en stille tilværelse som spiller nummer 12-13 i truppen. Han er hele tiden kun en skade, karantæne eller formdyk hos en holdkammerat fra en startplads, men han bliver nok aldrig fast mand. Mon ikke at han alligevel kan se en sæson mere for sig i FCK.

Carlos Zeca

- Bliver i FCK

FC København-anføreren blev købt i Panathinaikos for at spille sin kontrakt ud i den danske hovedstad. Den 30-årige portugisiskfødte græker er en særdeles vigtig og central skikkelse på FCK-holdet og vil fortsætte som en del af rygraden på holdet.

Robert Mudrazija

- Bliver i FCK

Det er slet ikke gået efter planen med FCKs vinterkøb. Det siger Ståle Solbakken selv. Nu skal kroaten så opereres, så han efter sommerpausen kan deltage mere regelmæssigt i træningen. Men han skal næppe nogen steder.

Robert Skov. Foto: Lars Møller Vis mere Robert Skov. Foto: Lars Møller

Robert Skov

- På vippen

Ståle Solbakken lød ikke særligt optimistisk i forhold til at holde på sin topscorer. 26 mål i Superligaen for en midtbanespiller er noget, der får de udenlandske klubber til at spærre øjnene op. Det kunne godt ende i et storsalg for den 22-årige kantspiller.

Rasmus Falk

- Bliver i FCK

Falk forlængede sin aftale med FCK i sommer og har nu tre år tilbage. Han har gjort det godt i lang tid og vil uden tvivl på et tidspunkt få lov at tage skridtet udenlands - og måske endda til en favorabel pris, som man tidligere har set Solbakken gøre for sine spillere. Men Solbakken vil nok beholde Falk til Champions League-kvalifikationen.

Dame N’Doye

- Bliver i FCK

34 år. 21 mål i Superligaen. Havde det ikke været for Robert Skov, havde mange flere snakket om N’Doyes comeback. Solbakken slipper ikke sin vigtige forreste mand. N’Doye, Zeca og Bjelland bliver den centrale linje de næste par år i FCK.

Jonas Wind

- Bliver i FCK

Der kunne godt komme interesse for den talentfulde angriber i sommerens transfervindue. Et U21-EM virker plausibelt, og overhaler Wind sin konkurrent Marcus Ingvartsen som frontmand, kan han pludselig blive brandvarm. FCK vil dog helt sikkert gøre alt for at holde på angriberen denne sommer.

Pieros Sotiriou

- På vippen

Sotiriou er blevet overhalet af Jonas Wind, og lige nu er der ikke udsigt til andet end rollen som luksusreserve. Så skulle en klub have set sig varme på en landsholdsangriber med europæiske mål på cv’et, vil Sotiriou nok ikke være umulig at få fat på.

Mohamed Daramy

- Bliver i FCK

Det lykkedes FC København at få lavet en rigtig voksenaftale med den eftertragtede 17-årige. Derfor er der ingen tvivl om, at Daramy bliver i FC København, hvor man håber han de kommende sæsoner kan udvikle sig til en bærende figur.