Må den italienske Serie A-klub Bologna droppe sit ønskede køb af Andreas Skov Olsen?

Svaret blæser i vinden efter FC Nordsjællands 19-årige offensivspiller ved hjemkomsten fra besøget tidligere på ugen i »Støvlelandet« har meddelt, at han er gået i tænkeboks omkring det kontrakttilbud, han har modtaget.

Hermed er der risiko for, at Andreas Skov Olsens danske klub går glip af en transfersum, som dagbladet Corriere Di Bologna vurderer at være intet mindre end 45 mio. danske kroner værd.

»Der er mange penge på spil. Men det kommer i anden række. Personen vil altid være det vigtigste. Der kommer intet godt ud af at tvinge ting igennem. Vi har i FCN et fantastisk ejerskab (Right To Dream Group, red.), hvor man er helt rolig i situationer som denne, selvom det selvfølgelig er en potentiel stor handel,« siger FC Nordsjælllands sportschef, Jan Laursen, til B.T.

Danmarks Andreas Skov Olsen under U-21 landsholdets træning i Udine, fredag den 21 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmarks Andreas Skov Olsen under U-21 landsholdets træning i Udine, fredag den 21 juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Andreas Skov Olsen har et år tilbage af sin FCN-kontrakt. Derfor vurderes det i fodboldkredse, at en øjeblikkelig handel vil være perfekt set i en økonomisk sammenhæng. For lykkes FCN ikke med at gennemføre den før udgangen af juni måned næste år, vil man ikke tjene en krone.

»Sådan tænker jeg slet ikke. Det er selvfølgelig et muligt scenarie. Men vi har et så godt forhold til Andreas og hans familie, at dette ikke har været et issue. Vores holdning er, at vi gerne vil beholde ham, men vi forstår også, at der kan komme store kontrakttilbud, man er nødt til at forholde sig til. Lige nu undersøger han én af de muligheder, der er. Jeg føler 100 procent, at vi er en sammentømret enhed, der supporter hinanden, uanset om det ender med det ene eller andet,« siger Jan Laursen.

FC Nordsjælland indleder Superliga-sæsonen søndag med en udekamp mod AC Horsens. Her forventes det, at Andreas Skov Olsen ikke spiller.

»Han har i juni deltaget ved U21-slutrunden, og har derefter haft ferie. Derfor er han først begyndt at træne igen i denne uge. Vi er en klub, hvor vi ikke ønsker at drive rovdrift på vores spillere. Beslutningen om at han skal sidde over, har intet med den eventuelle handel at gøre,« siger Jan Laursen.

Andreas Skov Olsen under U-21 landsholdets pressemøde i Udine, fredag den 21 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Skov Olsen under U-21 landsholdets pressemøde i Udine, fredag den 21 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Han slår fast, at det langt fra er første gang, han som fodboldleder oplever, at en spiller vælger at gå i tænkeboks i forbindelse med en handel.

»Der en en spændende og dramatisk historie. Men både Andreas og os i FCN er rolige. Det er kun naturligt, at man lige mærker efter om det, man bliver tilbudt, er det rigtige. Selvfølgelig har jeg et økonomisk ansvar, men spekulationerne ødelægger ikke min nattesøvn. Man sover altså bedst, når man ved, man har nogle gode relationer med spillerne, og at vi i de forskellige situationer viser forståelse for hinanden,« siger Jan Laursen.

Han ønsker ikke at kommentere på kulissesnakken om, at Andreas Skov Olsen måske foretrækker at fortsætte karrieren i FC København eller Brøndby IF, og på den måde kan blive boende i trygge, danske omgivelser.

»Det er slet ikke det, hverken Andreas eller os i FCN tænkes over. Nu trækker vi lige vejret og ser, hvad det ender med. Det eneste Andreas har forholdt sig til er henvendelser fra interesserede udenlandske klubber, og dem har der været mellem 20 og 25 af. Så lad os se, hvad det ender med, og tage situationen derfra,« siger Jan Laursen.

Andreas Skov Olsen var mandag til lægetjek i Bologna, hvor han ifølge italienske medier er blevet lovet en løn på seks mio. kroner hvert af de fem år, man ønsker ham på kontrakt.

»Vi havde givet ham lov til at rejse derned. Andreas er et ungt menneske. Han er i gang med at træffe en stor beslutning. Det kræver tid, og det har vi fuld forståelse for. Faktisk synes vi kun at Andreas reagerer modent og lad mig understrege, at vi vil have det rigtigt godt, hvis han fortsætter med at spille i FCN. Med alle de problemer man får i livet, er dette bestemt et af de bedre,« siger Jan Laursen.