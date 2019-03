To gange Skov - Robert Skov i FC København og FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen - har i den grad sat Superligaen i brand med mål på stribe og storspil.

Søndag står de ansigt til ansigt, når FCK møder FCN i Farum. Forud for det imødesete kometmøde har B.T talt med de to superstjerner in spe om succesen, sejrene og scoringerne - og styrkerne og svaghederne hos dem selv og hinanden.

»To gange Skov som profiler på A-landsholdet om fem år? Det kunne jeg godt se for mig. Men så skal jeg nok spille angriber, og han skal spille kant. Men det kunne være super fedt,« siger 19-årige Andreas Skov Olsen.

De to unge danske offensivspillere, som begge har deres udgangspunkt på højrekanten, har fået deres helt store gennembrud i denne sæson, hvor de kæmper side om side i toppen af Superligaens topscorerliste.

Andreas Skov Olsen og Robert Skov er konkurrenter og kollegaer på U21-landsholdet. Foto: Scanpix / Ritzau / billedmontage Vis mere Andreas Skov Olsen og Robert Skov er konkurrenter og kollegaer på U21-landsholdet. Foto: Scanpix / Ritzau / billedmontage

»Andreas har gjort det rigtig godt. Han er en dygtig og målfarlig spiller. Det er fedt at se, at en kollega fra U21-landsholdet har udviklet sig så stærkt. Det er super positivt for dansk fodbold. Men vi skal sørge for at lukke ned for ham i kampen,« siger 22-årige Robert Skov.

Solbakken om Skov og Skov Olsen FC København-træner Ståle Solbakken om Robert Skov og Andreas Skov Olsen. Hvad tænker du om, at det er to unge danske spillere, som dominerer topscorerlisten? »Det er et udtryk for, at dansk fodbold har ekstremt mange gode unge spillere, som spiller i gode klubber. Man må sige, at det ser rigtig godt ud for landsholdet nu og fremover.« Hvor kan man sammenligne de to spillere - og hvor adskiller de sig fra hinanden? »De spiller begge på højrekanten, og har begge et ekstremt stærkt venstreben som deres store styrke. De har begge en god spilintelligens, men på hver sin måde. Robert er nok mere en tovejsspiller, mens Skov Olsens løb for at komme i position på den sidste del af bane er skarpere, da hans udgangsposition er højere på banen, og han har mere et angriberinstinkt.« Robert Skov er lige nu forrest på topscorerlisten - siger det noget om, hvor de er styrkemæssigt? Og hvordan ser du dem udvikle sig? »Det ved jeg ikke, om man kan tolke ud fra det alene. Robert spiller jo på et hold, som vinder flere kampe og kreerer flere chancer. Og han har jo en lidt mere voksen fysik, da han er lidt ældre. Spørgsmålet er, om i hvilken retning eksempelvis Skov Olsen udvikler sig. Jeg kunne godt se for mig, at han kunne blive en rendyrket forward, hvis han udvikler sit hovedspil og får lidt mere fysik.«

Han har i forårssæsonen fortsat sit imponerende og målfarlige spil fra før nytår, som gav ham titlen som efterårets profil i Superligaen. I forårspremieren bombede han sæsonens tredje hattrick ind.

Andreas Skov Olsen har også fortsat den flotte målstime efter vinterpausen med seks mål i fire kampe.

Søndag aften skal FCK-Skov med sine 22 mål og FCN-Skov med sine imponerende 17 mål i sin debutsæson måle sig med hinanden i det imødesete opgør, hvor der foruden guldpoint og slutspilsplads er personlig succes på spil for de to stortalenter.

Robert Skov, hvilke ligheder og forskelle ser du mellem dig selv og Andreas Skov Olsen?

»Vi har lidt samme statur, men han er måske lidt mere spinkel. Han spiller længere fremme på banen, end jeg gør, og så er han nok også lidt mere teknisk i sit spil end mig. Jeg kommer nok ikke lige til at lave sådan en Neymar-nedtagning, som han gjorde.«

Er der noget i dit spil, som han kan lære?

»Hmm. Det ved jeg ikke. Det er svært at sige, synes jeg.«

Robert Skov i tal Robert Skovs statistik for sæsonen 2018/2019: Alder: 22 år

Position: Midtbane

Kampe: 24

Mål: 22

Assists: 6

Minutter spillet: 1894

Minutter pr. mål: 86

Scoringsprocent: 28,9

Antal afslutninger: 76

Succesfulde afleveringer: 85,6

Gule kort: 1

Meter løbet: 215.062

Topfart: 34,4

Antal sprinter: 282

Mål scoret uden for feltet: 12

Mål scoret i feltet: 10

Mål scoret på frispark: 7

Mål scoret på hovedstød: 1

Mål scoret på straffe: 5

Mål scoret med venstre ben: 21

Mål scoret med højre ben: 0

Da du var på hans alder, 19 år, havde du spillet en enkelt superliga-sæson og scoret et mål for Silkeborg IF. Hvad siger det dig i forhold til hans potentiale, at han allerede har nået så meget på en sæson?

»Det er super imponerende, at han har lavet så mange mål i så ung en alder. Jeg håber for ham, at han fortsætter i det spor. Jeg var ikke den, der var hurtigst ude i min udvikling. Men alle veje er forskellige, og der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Som jeg hører det, har han arbejdet hårdt for det. Og han har haft en ændring i sin tilgang til spillet, hvor han er blevet mere professionel. Så det er fortjent og fedt, at det har givet pote for ham.«

I er holdkammerater på U21-landsholdet, som skal til EM til sommer, men konkurrerer om samme position, og så er der også en topscorertitel at kæmpe om her i foråret. Hvad er dine tanker omkring den konkurrencesituation?

»Det er sådan, det er i professionel fodbold. Det er med til at styrke konkurrencen mellem os. I sidste ende er det positivt - for eksempel for U21-landsholdet - at vi er flere dygtige spillere til de enkelte positioner. Sådan er det også på alle de andre positioner holdet.«

Andreas Skov Olsen, på hvilke områder kan du og Robert Skov sammenlignes, og hvad er den største forskel på jer på banen?

»Vi minder meget om hinanden, spiller begge på højrekanten og kan lide at gå ind i banen og afslutte, men også lave indlæg med vores ‘dårlige’ højre ben. Og så har vi begge et fint spark. Han har sit frispark, hvor han er meget skarpere end mig. Og han er også bedre defensivt - han spiller jo også lidt længere tilbage på banen - og så er han nok bedre i hovedspillet. Men derudover er jeg bedre i en-mod-en-situationer offensivt og kan måske nogle flere ting dér.«

Robert Skov siger faktisk, at han aldrig kommer til at lave en Neymar-tæmning, som du brillerede med mod Vejle, og han fremhæver også din teknik ...

»Det har han nok ret i. Det er vigtigt for mig at have en god teknik. Det er næsten altafgørende, at man kan sætte en mand, når man spiller i en offensiv position. Det kan han også, men måske bare på en mere simpel måde.«

Andreas Skov Olsen i tal Andreas Skov Olsens statstisk for sæsonen 20188/2019: Alder: 19 år

Position: Angreb

Kampe: 24

Mål: 17

Assists: 2

Minutter spillet: 1997

Minutter pr. mål: 117

Scoringsprocent: 32,1

Antal afslutninger: 53

Succesfulde afleveringer: 74,5

Gule kort: 2

Meter løbet: 266.115

Topfart: 34,3

Antal sprinter: 316

Mål scoret uden for feltet: 4

Mål scoret i feltet: 13

Mål scoret på frispark: 0

Mål scoret på hovedstød: 1

Mål scoret på straffe: 3

Mål scoret med venstre ben: 10

Mål scoret med højre ben: 6

Er der nogen områder, hvor du har ladet dig inspirere eller motivere af Robert Skov og hans succes - og hvilke tanker gør du dig om topscorertitlen?

»Vi er konkurrenter på en måde, så jeg bliver da motiveret, når han gør det godt. Den måde, han har taget sin succes, har jeg også taget til mig. Han er meget ydmyg omkring det. Det føler jeg også, at jeg er. Jeg kender ham, han er meget stille og rolig og nede på jorden. Jeg kigger da på topscorerlisten. Det er sjovt. Men jeg tænker mere på at opfylde mine egne mål frem for at kigge på, hvad andre opnår. Så må vi se, om jeg kan indhente ham eller ej.«

Da Robert Skov var på din alder, havde han lige spillet sin første superligasæson. Hvor mange mål tror du, at han havde scoret - og hvor ser du dig selv som 22-årig?

»Øh, 10 mål? Nå, kun et mål. Jamen, folk får sit gennembrud i forskellige aldre. Han fik det så lidt senere end mig. Jeg håber bare hele tiden at blive bedre og forhåbentligt være dobbelt så god som nu om tre år.«

Hvem tror du får den største karriere som fodboldspiller?