Overlevelsesgyseren mellem Lyngby og Hobro endte højdramatisk, da hele tre røde kort blev uddelt, og kampen endte i slåskamp.

Men det var ikke det eneste, der skete, for Lyngbys Rezan Corlu blev spyttet i hovedet af Hobro-spilleren Imed Louati, kort inden han var en af de, der blev udvist.

Det fortæller han til TV 3 Sport, der også har billeder af hændelsen, der ikke kun er ydmygende for Corlu, men også må antages at være et angreb på hans helbred i det, der må betragtes som uansvarligt i en tid med corona-virus.

Du kan se hændelsen i toppen af artiklen.

Sådan smitter corona-virus Corona-virus smitter på flere måder: Dråbesmitte sker hvis små dråber fra luftvejene. Det kan være ved host, nys eller spyt.

Kontaktsmitte sker via overflader med virus på og overføres ved berøring. Kilde: Sundhedsstyrelsen

»Jeg bliver spyttet i hovedet af Louati, jeg bliver skubbet og alligevel er det mig, der får rødt kort. Jeg håber, at dommen bliver anket,« siger Lyngby-spilleren, der i øvrigt spillede sin sidste kamp for de blåklædte.

»Det er jeg slet ikke tilfreds med. Det overskygger lidt min aften, for jeg har været med til at redde Lyngby i Superligaen. At det skal slutte sådan her er jeg virkelig ked af, så jeg håber, at der bliver set på situationen og dommen bliver anket, for jeg er slet ikke tilfreds med det, dommeren han gør.«

Efter kampen talte TV 3 Sport også med skurken Imed Louati, som var klar i mælet.

»Ja, jeg spyttede på ham,« forklarede Hobros tunesiske angriber foran det rullende kamera og argumenterede med, at Rezan Corlu fortalte ham »dårlige ting« inde på banen.

Selvom den 26-årige Hobro-spiller erkendte, at han ikke måtte spytte på sin modspiller, lod han ikke til at fotryde hændelsen.

Lyngby BKs Rezan Corlu, Hobro IKs Edgar Babayan og Hobro IKs Emmanuel Sabbi under Superliga-kampen mellem Lyngby BK og Hobro IK på Lyngby Stadion i Kongens Lyngby, mandag den 20. juli 2020. Kampen ender 2-2. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2020) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lyngby BKs Rezan Corlu, Hobro IKs Edgar Babayan og Hobro IKs Emmanuel Sabbi under Superliga-kampen mellem Lyngby BK og Hobro IK på Lyngby Stadion i Kongens Lyngby, mandag den 20. juli 2020. Kampen ender 2-2. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2020) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ærligt, så tænker jeg ikke over konsekvenserne af spyttet.«

Hvorfor ikke?

»Fordi jeg intet gjorde forkert,« sagde Imed Louati.