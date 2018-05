Skru tiden præcis to måneder tilbage...

FC Midtjylland scorer i overtiden mod Sønderjyske, vinder 2-1 og tager tre point. Ved scoringen virker sønderjyderne mistænkeligt passive og bagefter ruller den helt store sag. Tabte Sønderjyske med vilje, så de minimerede risikoen for nedrykning ved at blive nummer otte frem for nummer syv i grundspillet og dermed landede i en mere favorabel gruppe i nedrykningsspillet?

Indicierne var til stede, men søderjyderne blev ikke dømt. I dag - to måneder senere - kan FC MIdtjylland juble endnu mere over de to ekstra point den søndag i marts, mens Brøndby kan gøre det modsatte. For nu - med bare én runde tilbage af sæsonen - er det præcis to point, der gør FCM til stor mesterskabsfavorit, mens Brøndby skal bruge hjælp, hvis de skal vinde det guld, der ellers synes på vej til vestegnen.

Netop det faktum taler de om i Brøndby netop nu. For hvad nu hvis Sønderjyske ikke havde inkasseret netop dét mål i Herning? Ja, så havde Brøndby vundet guld med en sejr over AaB på mandag. Også selv om de blå-gule fredag aften blev ramt af katastrofen, da de i overtiden af dommerens overtid smed en ellers sikker føring væk i Horsens.

De blå-gule har stadig chancen. Men de skal slå AaB, mens FCM skal tabe point på hjemmebane til Horsens. Havde Sønderjyske ikke tabt for to måneder siden havde billedet været anderledes.

»Vi har et skud mere i bøssen nu, og vi kommer til at give alt. Hvis Horsens spiller med samme gejst... Jeg så mange kampe i år - eksempelvis i 26. spillerunde, hvor hold ikke spillede kampene færdige. Nu er vi to point bagud, og vi vil give alt,« siger Brøndby-træner Alexander Zorniger og sender en slet skjult stikpille til Sønderjyske.

Også på de sociale medier tales der nu om Sønderjyske og klubbens indflydelse på guldkampen. Og ikke mindst om den modtagelse, sønderjyderne kan forvente på Brøndby Stadion i næste sæson. Det er dog uomtvisteligt, at Brøndby havde mesterskabet i egne hænder. Men da det gjaldt, bukkede de blå-gule under.

»De (spillerne, red.) skal lære det. De har ikke været vant til at være et mesterskabshold og Brøndby har ikke været vant til at være en mesterskabsklub i de seneste ti år. Selvfølgelig er alle skuffede, og det forstår jeg fuldstændig. Men det er i kampe som denne, du skal vide, hvad du skal gøre,« siger Zorniger.

Det gjorde Brøndby ikke. Derfor er guldet nu på vej til Herning - mens Sønderjyske er blevet et tema i guldkampen.