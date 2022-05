Vind eller forsvind? Sæsonens sidste kampe kan besegle skæbnen for trænerprofilerne i Superligaens største klubber, Jess Thorup, Niels Frederiksen, Bo Henriksen og David Nielsen.

De fire toptrænere er i udgangspunktet under stort pres. Det er man, når man repræsenterer så store klubber som FC København, Brøndby IF, FC Midtjylland og AGF, hvor (næsten) kun sejre tæller. Men forskellige andre forhold gør også, at presset frem mod en hed sæsonafslutning må siges at være vokset til mere eller mindre kolossale højder. Og i sidste ende kan det resultere i opsigtsvækkende afskedigelser af en eller flere af de store trænerprofiler denne sommer.

En skuffende slutspurt i de sidste tre kampe kan være med til at cementere, at sæsonen for de fire klubber i større eller mindre grad er dumpet eller noget, der ligner. Og det er den slags, der i den grad påvirker en træners fremtid i en fodboldklub.

B.T. Sporten gennemgår herunder de fire træneres pressede situation, her tre kampe inden sæsonen er slut, og vurderer, hvor usikkert de sidder i sadlen. Jo flere glohede presbolde, jo større og tyngende pres er de under.



Historik: Bo Henriksen landede jobbet på heden i sommer, hvilket kom som lidt af en bombe. Den langhårede træner er qua sin boblende karisma en stjerne i Superligaen.



Men det er noget af et skridt at gå fra jobbet som AC Horsens-træner, hvor overlevelse kronisk har været på menuen, til at stå i spidsen for FC Midtjylland med tilhørende international stjernetrup, mesterskabskrav og europæiske ambitioner a la Herning.



Status: Henriksens første sæson som ulvefører har været ujævn. Spillet har kun sjældent løftet sig, og flere dyre profiler er fortsat uforløste i den sorte trøje. Men soliditeten er stor, og guldet er fortsat inden for rækkevidde. Hjemtager FCM mesterskabet, er Bo en helt. Og så skal han selvfølgelig have mulighed for at føre FCM gennem et titelforsvar og en ny europæisk kampagne.



Glipper det, vil en pokalsejr formentlig være et plaster på såret, der vil kunne redde træneren en chance mere på heden. Falder det hele til jorden, vil Henriksen helt sikkert være op til diskussion hos Steinlein og co.





Historik: Det er en gigantisk arv efter FCK-ikonet Ståle Solbakken, som Thorup gennem halvandet år har forsøgt at løfte. I de lunefulde fankredse går der snak om utilfredshed med fynboen, som har fulgt træneren nærmest fra dag et.



Han sidder dog i sædet endnu og har i de kommende dage muligheden for at sikre københavnerne en tiltrængt guldoplevelse efter to titelløse sæsoner.



Status: I FCK, som har det største Superliga-budget, er det kun guldet, der gælder. Lige nu er holdet nummer et med tre runder tilbage. Og det er godt for Thorup. Men spillet har sjældent været mesterskabsprangende, og i de seneste uger har et noget forvirret og desperat FCK-mandskab været ved at sætte et solidt forspring over styr.



Lige nu, midt i en dramatisk guldspurt, som kun har kastet en sejr af sig i fem kampe, peaker de sure fan-ytringer mod den flinke FCK-træner, som kæmper med at få det til at svinge. Kan ledelsen i Parken mon modstå presset for at sende en fyreseddel afsted, hvis guldet glipper? Det er svært at se.





Historik: Sidste sæsons mirakelmesterskab har på det nærmeste udødeliggjort den tidligere bankmand på Vestegnen. Frederiksen kom til klubben i 2019 som Ebbe Sands mand, men har gennem årene mere end overbevist Carsten V. Jensen om, at han er en træner, der kan få meget ud af lidt, og som er værd at satse på.



Det hele kulminerede i 2021, hvor Lindstrøm, Frendrup og de øvrige BIF-stjerner skinnede skarpt, men meget af det gode synes at være krakeleret igen.



Status: En øjeblikkelig sjetteplads som forsvarende mestre er alt andet end prangende. Men også i denne sæson, hvor Frederiksens guldhold er blevet ribbet for stjerner, har han vist fermt håndværk på trænerbænken. Men de seneste ugers rædsler med historisk ringe syv nederlag i streg har tæret på alle i og omkring Brøndby IF.



Det skal der rettes op på. Spørgsmålet er, om Frederiksen, som kun har et år af kontrakten tilbage, selv har fået nok af de sløje høster på transfermarkedet og vil søge nye græsgange allerede denne sommer? En fyreseddel til guldtræneren, uanset hvor slemt Brøndby slutter af, vil nok være for drastisk.





Historik: Kong David af Aarhus rev det berømte sværd op af stenen og sikrede aarhusianerne metal i 2020 for første gang siden, hold nu fast, 1997. Det var kulminationen på tre års hårdt trænerarbejde med at forvandle den fodboldgale provinshovedstads fodboldstolthed til en Superliga-topklub.



Desværre for David Nielsen og AGF har pilen point- og spillemæssigt peget nedad siden bronzemedaljen.



Status: David Nielsens AGF-projekt er grundstødt i denne sæson. Taberkulturen er tilbage, og aarhusianerne er fortsat i nedrykningsfare efter et frygteligt forår med kun fem point i de seneste 11 kampe. Man kan næsten ikke forestille sig andet, end at det er farvel og tobak til sommer, hvis og når den nye sportschef, Stig Inge Bjørnebye, formentlig vil finde sig en ny træner til De Hvii’e.



Mon ikke David Nielsen også er klar til at prøve noget nyt? Den situation alene tager lidt af presset af træneren, men den spøgende nedrykning skal for alt i verden undgås. Det ville være et gigantisk hak i træner-cv’et.