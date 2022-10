Lyt til artiklen

Bliver han eller forlænger han?

Det er det helt store spørgsmål om FCK-stortalentet Roony Bardghji.

Længe har der været spekulation om den 16-årige svenskers næste skridt, der har kontraktudløb med københavnerne næste vinter.

Ifølge B.T.s oplysninger mødes FCKs sportsdirektør, Peter Christiansen, og Bardghji-lejren snart til et møde, hvor en mulig kontraktforlængelse skal diskuteres.

Siden Bardghjis gennembrud i FCK har han ikke spillet meget den seneste tid, men søndag viste han igen prøver på sin kunnen, da han reddede det ene point mod ærkerivalerne fra Brøndby i sidste minut med sin scoring til 1-1. Weekenden inden scorede han også i sit indhop mod FC Nordsjælland.

Mødet mellem parterne kan på mange måder betegnes som en skæbnemøde for Bardghjis fremtid. For bliver parterne ikke enige om en forlængelse, er der flere klubber, der holder øje med ham og hans situation.

Som B.T. forstår det, var der allerede interesse i sommer fra store fodboldlande som blandt andre England, Spanien og Tyskland.

Spørgsmålet er så, om Bardghji, hans forældre og repræsentanter fortsat mener, at FCK skal danne rammen for hans udvikling.

Champions League-deltagelse, status som topklub og en ny træner i Jacob Neestrup, der selv siger, han kigger de unge spilleres vej, er alle faktorer, der taler for de danske mestre – men hvordan samtalerne mellem parterne konkret udfolder sig, må den nærmeste fremtid vise.

Øget spilletid vil uden tvivl være et stort krav for den unge svensker, der skal holde gang i sin udvikling.

FCK møder lørdag FC Midtjylland. Her vil Bardghji igen have muligheden for at komme i aktion.