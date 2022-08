Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skader, skader, skader.

Det er, hvad Brøndby IF torsdag har måttet melde ud, og der er tale om flere profiler, der nu må sidde ude i lidt tid, efter de blev ramt af skader i kampen mod FC Basel.

For både Blas Riveros og Mads Hermansen er ude til oktober. Også angriberen Simon Hedlund er skadet, og her forventer man, at han er ude i omkring en måned.

'Alle tre spillere er i starten af denne uge blevet scannet, og der er desværre dårligt nyt for alle tre,' lyder det i udmeldingen fra Brøndby.

Mads Hermansen er ude indtil oktober. Foto: PETER KLAUNZER Vis mere Mads Hermansen er ude indtil oktober. Foto: PETER KLAUNZER

'Mads Hermansen har ved sin scanning fået konstateret, at han har pådraget sig en mindre seneskade, som forventes at holde ham ude indtil starten af oktober,' lyder det fra klubben, der ikke går i dybden med, hvad de to andre spillere præcist fejler.

Der er dog ikke kun dårlige nyheder, for klubben kan fortælle, at Andreas Maxsø er tilbage tidligere end forventet – forsvarsstjernen forventes tilbage indenfor et par uger.

Han har været ude med et forstuvet knæ siden midten af juli, men han er i sidste uge begyndt at træne med resten af truppen.

'Carl Bjørk er, ligesom Andreas Maxsø, påbegyndt træning med resten af truppen efter sin skade i starten af juli, og han forventes igen at være til rådighed for cheftræner Niels Frederiksen i starten af september.

Næste opgave for Niels Frederiksens mandskab er søndag aften, hvor turen går til Aalborg. Efterfølgende venter der en hjemmekamp mod FC Midtjylland.

Brøndby har ikke fået den bedste start på Superliga-sæsonen. Det er blot blevet til to sejre i fem kampe.