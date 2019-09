Det imødesete pokalbrag mellem Hillerød Fodbold og FC København har fået en ny dimension.

Den hjemvendte stjerneangriber Nicklas Bendtner, som ventes at starte inde for første gang for sin nye klub, kommer til at stå over for en god bekendt i pokal-1/16-finalen.

Hillerød Fodbolds midtbane-profil Frederik Roepstorff er nemlig fætter til Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff.

»Jeg har mødt Bendtner et par gange. Vi er en tæt familie og er vokset op tæt på hinanden. Så det gør det da lidt sjovere, når nu jeg kender ham en smule. Jeg har snakket lidt med Philine om det, og hendes lillebror, som jeg tit er sammen med,« siger han.

Frederik Roepstorffs far er bror til Philine Roepstorffs far, den kendte eks-håndbold-landsholdsstjerne Jens Erik Roepstorff.

Nu glæder Hillerød-spilleren sig til at bide skeer med sin kusines verdensstjerne-kæreste i kampen på 2. divisionsholdets ydmyge hjemmebane. Her forventes Bendtner at få sin første kamp fra start for FCK.

»Omklædningsrummet taler om det. Da vi trak FCK, var Bendtner jo det store samtaleemne, men vi glæder også jo også bare til at møde FCK,« siger 21-årige Frederik Roepstorff.

Han er opdraget i FC Nordsjællands fodboldakademi, men skiftede som 17-årig til FC Helsingør. Her var han med i superliga-truppen i 2018-sæsonen, men fik blot en enkelt optræden i landets bedste række.

I sommer tog Frederik Roepstorff til Hillerød Fodbold, som ligger nummer fire i 2. divisions pulje 1. Han vil bruge opholdet i klubben som et springbræt til en højere fodbold-hylde.

Trods den gigantiske underdog-rolle tror og håber Frederik Roepstorff på, at han og hans flok af amatør-holdkammerater kan byde FCK's stjerner med Nicklas Bendtner i spidsen op til dans og give fansene en god oplevelse.

»Det er det største hold, man kan møde. Så det ser vi frem til. Man kan mærke i klubben og byen, at folk glæder sig,« siger han.

I sidste sæsons pokalturnering gav 2. Divisionsholdet stærk modstand i pokalturneringen mod Brøndby IF, som dog endte med at vinde 4-1. Ligesom mod Brøndby IF forventes der op mod 3.000 tilskuere på Hillerød Stadion mod FCK.