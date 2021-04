Pione Sisto er en af de største stjerner i Superligaen, men lige nu skraber han bunden.

Efter en batalje, hvor han forsøgte at gå i rette med cheftræner Brian Priske, er han røget så langt tilbage i køen, at nu har lang vej til startopstillingen i FC Midtjylland.

Mod Brøndby, som de forsvarende mestre slog for tredje gang ud af lige så mange forsøg i denne sæson, var Pione Sisto igen på bænken, og trods to indskiftninger på midtbanen og i offensiven blev der ikke peget på Sisto, og han kom først ind med kun 13 minutter tilbage af kampen.

Kulminationen er kommet efter en længere periode med dårlige præstationer fra Sisto, der i sommer blev hentet som et af de dyreste spillere i klubbens historie, men prisskiltet har intet at skulle have sagt i forhold til hele situationen, forklarer Brian Priske.

Pione Sisto. Foto: Liselotte Sabroe

»Nej, ikke for mig. Men det er er mere et spørgsmål, du skal give til ham. For mig skal han bare spille det fodbold, jeg ved, at han kan. Så er den ikke ret meget længere. Jeg tror ikke, at han tænker over prisskilt og alt muligt andet,« siger Brian Priske og fortsætter om Sisto for nuværende:

»Det er sådan, fodbold og livet er, at man en gang imellem træder lidt ved siden af, og så handler det om at få samlet op på det, og det synes jeg både, at truppen og vi har gjort. Det synes jeg også, at man har kunnet se på banen. Vi vinder 5-0 i Vejle, og i dag ender vi også med at vinde en topkamp mod et vanskeligt hold, som har god offensiv kvalitet,« forklarer Brian Priske, der mener, at Pione Sisto reagerer fint på den straf, han har fået ved først at være udeladt af sidste rundes kamp mod Vejle og siden at skulle kæmpe sig tilbage:

»Han responderer fint på det. Han har trænet godt i de sidste par uger og gør, hvad han kan for at komme ind. Selvfølgelig kæmper han lidt som et par af de andre med at få et output offensivt ude på banen, men han har responderet fint på det og er i godt humør. Han virker til at have det godt,« pointerer Priske.

Pione Sisto stillede sig ikke til rådighed for interview efter kampen, som Sory Kaba blev enlig målscorer i.

Brian Priske. Foto: Bo Amstrup

»Jeg synes, det igen var en meget lige kamp. Hvis du kigger på expected goals, er den også meget lige. Jeg synes, vi igen viser kvaliteten og erfaringen i de her kampe, og jeg tror sgu, at det i sidste er med til at gøre det,« forklarer Brian Priske om tilføjer:

»Jeg synes, vi er i dag er langt mere komfortable. Vi overlader bolden lidt mere til dem og ved, at de ikke er sindssygt komfortable på den del af det. De skaber ikke ret mange chancer, når de har bolden. De leverer meget få chancer, fra hvor de selv har possesion. De to skud, de har på overliggeren, smider vi bolden selv, og det samme gør vi ved den første chance i første halvleg,« siger Priske, der føler, at det er helt naturligt, at et hold som Brøndby kommer til store chancer i en topkamp som denne:

»Come on, det er en Superligakamp på topplan, så du kan ikke undgå at give chancer væk. Selvfølgelig er jeg ærgerlig over det, men du kan ikke forvente at spille mod Brøndby med de kvaliteter, de har, og holde dem helt væk fra vores mål. Det handler om at have en god målmand og et godt forsvar, der tager fra, og det synes jeg, at vi har.«

»Vi er ved at være der, hvor vi gerne vil være, og jeg synes, at der er en god mentalitet og stemning i truppen. Folk ved godt, at det er nu, at det gælder. Vi jagter de to titler, og alle gør, hvad de kan. Det er det, der bliver afgørende for os,« slutter Brian Priske, der gerne påtager sig favoritværdigheden til guldet.

Med eller uden Pione Sisto som en afgørende figur på holdet.