En måned uden en plads i startopstillingen måtte Superliga-stjernen Pione Sisto se sig afstraffet med efter den meget omtalte episode, hvor han satte sig selv over holdet.

Torsdag aften var han så endelig tilbage mod FC København, og den tillid fra træner Brian Priske kvitterede Sisto med et mål i 4-1-sejren. Indtil nu har han måttet nøjes med små indhop.

Efter sejren over FC København ville Sisto, som det har været tilfældet i den forgangne måned, ikke tale med pressen:

»Det er hans beslutning og valg. Det siger meget godt om Pione, at han stoler meget på sig selv og hviler i sig selv. Han følger sine egne tanker, og det kan du kun tage hatten af for. I sidste ende føler jeg, at han i øjeblikket bidrager og gør alt, hvad han kan for løse de opgaver, han får. Man ved, at med den kvalitet, han har, kan du også få det output, som vi ser i dag,« siger træner Brian Priske om Sisto og tilføjer:

Pione Sisto scorede i kampen mod FCK. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pione Sisto scorede i kampen mod FCK. Foto: Bo Amstrup

»Det var dejligt at se Pione levere en god indsats. De sidste tre indhop, synes jeg, har været positive,« siger Brian Priske..

Hvad gjorde, at du har taget ham til nåde i forhold til startopstillingen?

»Jeg ved ikke, om jeg tog ham til nåde. For mig handler det altid om at levere, og det synes jeg, at han har gjort med tre gode indhop og gode træninger ved siden af. Hans tilgang til det og udtryk har gjort, at jeg havde en følelse af, at det var i dag, han kunne gøre det.«

Har du på det seneste kunnet mærke, at han forstår dig bedre taktisk?

»Jeg føler ikke, at det som sådan har været et problem tidligere. På mange punkter har han egentlig villet opfylde de roller, han har fået og har også gjort det undervejs. Der lå lidt flere årsager til, at han ikke har spillet på det sidste, blandt andet noget kvalitet, som måske heller ikke lige sad der, og så har vi en stærk trup, som spiller, og Awer Mabil har også gjort det fremragende på det sidste, og det var heller ikke nogen nem beslutning, at han skulle starte ude i dag. Vi har brug for kvalitet hos spillerne, uanset om de starter inde eller ude,« forklarer Brian Priske efter sejren på 4-1 over FC København.

En kamp, hvor Pione Sisto fik 72 minutters spilletid, hvilket ikke er langt fra, hvad han ellers har spillet samlet set hele den sidste måned. Inklusiv pokalturneringen..