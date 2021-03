Pione Sisto kom i 2020 tilbage til FC Midtjylland efter fire år i Celta Vigo.

Og især den sidste del af tiden i Spanien var en turbulent periode for danskeren.

For under VM i 2018 ramte nedturen. Noget, han tidligere har talt om og betegnet som en depression.

Da modgangen på banen ramte under slutrunden, fulgte nedturen. Lysten var forsvundet.

Pione Sisto med landsholdet i 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pione Sisto med landsholdet i 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Han kalder det sit livs kamp i et interview med Discovery, som du kan se øverst i artiklen.

»At skulle hive sig selv op derfra... Det er nærmest skræmmende at tænke på. Alt var bare totalt blankt. Alt var sort. Jeg kunne nærmest ikke fungere,« siger han ærligt i interviewet.

I Celta Vigo forstod man ikke helt, hvad der foregik med Sisto, men det forstår Midtjylland-spilleren godt. Fordi de vidste ikke, hvad han gennemgik.

»Jeg viste en anden side af mig. Den mere seriøse Pione. Den lidt mere rebelske. Det var selvfølgelig også et chok for Celta at se den side. Der var mange ting, der var uforståeligt fra deres side af, og det forstår jeg også godt. Men det kommer tilbage til, at jeg gik igennem ting, som jeg også selv først og fremmest skulle finde ud af,« siger han.

Sisto siger, at han føler, at han er et bedre sted. Måske endda bedre, end før han forlod Danmark. Efter at have kæmpet sig tilbage fortæller han, at han har fældet en tåre over sin proces. For den er han stolt af, lyder det. At han er ovenpå igen.

Sisto er indforstået med, at nedturen kan ramme igen.

Men denne gang er han klar til det, siger han.

Sisto og FC Midtjylland møder AGF søndag i Superligaen.