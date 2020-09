Pione Sisto er nu FC Midtjylland-spiller igen.

For knap to uger siden lignede han ellers en sikker FCK-spiller, lige indtil han vendte om på en tallerken og aflyste et planlagt lægetjek - ifølge B.T.s oplysninger, fordi Sisto-lejren ville forhandle en endnu bedre lønaftale hjem med løverne.

Det fik Ståle Solbakken til at smække med døren og aflyse handlen.

Mandag stillede den tidligere landsholdsspiller så op til de mange spørgsmål, som B.T. havde med til ham, og som transferdramaet har født.

»Der er flere grunde til, at jeg valgte Midtjylland. Det kan blive for detaljeret at gå ind i detaljerne, men overordnet er jeg kommet hertil for at komme hjem. Som vi har lagt meget vægt på. Der er store ambitioner, og dem elsker jeg. Da jeg løbende fandt ud, hvad det er for nogle ambitioner, Midtjylland har, kom det tættere og tættere på mig og blev mere og mere intenst for mig. Det kom til at betyde mere og mere for mig at komme til Midtjylland, og jeg var villig til at gøre mere og mere for at komme herhen. Det var derfor, at jeg har sagt ja til at komme hjem,« siger Pione Sisto.

Angelo Sisto sad med på podiet. Foto: Bo Amstrup Vis mere Angelo Sisto sad med på podiet. Foto: Bo Amstrup

Alle vil gerne vide, hvorfor du ikke tog til FCK?

»Det var mit hjerte. Mit hjerte valgte lige pludselig at tage til Midtjylland. Jeg fandt så godt nok ud af, at det altid har været mit ønske, men nogle gange, åbenbart, bliver du testet, og det er jeg blevet her i forhold til mit ønske. Nogle gange glemte jeg det. Nogle gange gjorde jeg det ikke. Og åbenbart skulle jeg igennem de ting, for at jeg for alvor skulle finde ud af, at det var Midtjylland, jeg hele tiden ville hen til.«

Hvornår banker det ekstra i hjertet?

»Det var meget sent.«

Om natten den tirsdag?

»Jeg kan ikke huske det, men det var meget sent.«

Men det er før om morgenen, hvor I giver besked om, at I ikke skal til lægetjekket?

»Det kan jeg ikke huske lige nøjagtigt. Tingene var jo ligesom begyndt at komme ud i forhold til FCK.«

Hvordan var det at sige til nej til Ståle, der kom med et økonomisk bedre tilbud?

»Jeg har stor respekt for FCK og behandlingen. Jeg har stor respekt for de samtaler, jeg havde med Ståle, og Ståle ved også godt, at jeg ikke er her for at spille noget spil. Jeg sagde tingene, som jeg havde det, og det har jeg gjort hele vejen, og det valgte vi at overdrage til ham via en samtale til sidst - hvor jeg ønskede at tage hen.«

Hvad er det, der overbeviser dig om, at du vil passe bedre ind i FC Midtjylland, end du vil i FC København?

»Det var ikke nogen overbevisning. Jeg skulle bare huske, og jeg havde bare glemt. Og jeg havde også mange andre ting, jeg tænkte på, og som jeg lod mig rive med af. Det er svært nogle gange at huske din position. Du kommer ind i et rum med dit mål, men så snart du er der, kan du glemme, hvorfor du er der, og det er det, der skete for mig. Op til flere gange.«

Du var i dialog med Midtjylland i lang tid, før du går i dialog med FC København, hvad sker der i den proces?

»Det er rigtigt. Jeg har arbejdet hårdt på forløbet med Midtjylland. Og så har det været stille og roligt, både for mig, fordi jeg lige skulle finde ud af, hvad der skulle ske, fordi jeg også skal kende mig selv. Jeg gik også igennem visse ting, og derfor skulle jeg også finde mig selv.«

Var det en fejl af dig, at du nærmest havde sagt ja til FCK?

»Der er ikke nogen fejl. Man kan sige, at jeg jo er endt, hvor jeg gerne ville ende. Så at kigge tilbage, så har der ikke været nogen fejl overhovedet.«

Hvordan synes du, forløbet var med FCK?

»Meget respektfuldt. Jeg har sgu ikke så meget at sige ud over det.«

Hvordan var det at fortælle FCK, du gerne ville det her i stedet?

»Jeg vil da sige det her - hvordan var det at tage den beslutning til sidst her - med det pres der var. Hvis jeg ikke var mentalt stærk, så var jeg ikke endt i Midtjylland.«

Hvorfor?

»At stå i sådan en situation? Det kræver at være stærk. Hele Danmark troede, jeg var endt dér (i FCK, red.). Det siger lidt om, hvor stærk jeg er mentalt. Hvis det her var sket for tre år siden, så havde jeg ikke kunnet gøre det.«

Er du ikke ked af hele forløbet med FCK?

»Jeg viste respekt hele vejen igennem.«

Var der noget, der viste, at du godt kunne afvise dem?

»Overhovedet ikke. Jeg var bundærlig hele vejen igennem.«

Så troede de vel også, at de havde dig?

»Det kan jeg også godt forstå. Det troede jeg også selv. Nogle gange tror jeg, at jeg skal ende herovre, men det skulle jeg åbenbart ikke.«

Var det på din Strøg-tur, var det på hotellet, var det i Parken - hvor var det, at du træffer den endelige beslutning, at du skal til Midtjylland og i hvert fald ikke til FC København?

»Jeg står i en meget interessant situation, og der kom det frem for mig, lad mig sige det sådan.«

Hvornår?

»Jeg vil ikke gå for meget ind i detaljer.«

Hvorfor ikke? Hvad er der galt i at fortælle det?

»Jeg havde et meget specielt moment med mig selv, og det var dér, det gik op for mig. Der vågnede jeg lige op.«

Hvornår?



»Det tror jeg, at I får at se snart.«

Hvorfor?

»Fordi det blev filmet.«

Så kan du vel også sige det nu, hvis det er blevet filmet?

»Det blev filmet af mit crew. Så det bliver meget interessant, den dag det bliver udgivet, hvis det er.«

Så du har ikke lyst til at fortælle det, fordi det kommer ud i en video?

»Jeg har valgt i forhold til visse ting at holde det for mig selv, og det kan være, at det kommer ud og bliver offentligt. Måske.«

Har I spillet ærligt spil over for FCK?

»Totalt ærligt spil. Du kender mig. Jeg siger tingene, som de er. Ellers ville jeg aldrig nogensinde have lavet det interview med Politiken. Det at være intelligent er at vide, hvad du er god til, men også hvad du er mindre god til. Jeg tror på, at jo, jeg er en maskulin person, men jeg har også følelser, og jeg har også et feminint gen i mig. Jeg kan godt græde, jeg kan godt have det hårdt, og det er okay at vise det over for dig selv.«

Er det rigtigt, at I gik efter en budrunde mere?

»Hvem siger det? Jeg er fan af intelligens. Hvis jeg ikke har noget intelligent, jeg kan snakke om, så vil jeg hellere lade være. Jeg var der i situationen, så jeg ved, hvad der skete.«



Gav FCM ikke et nyt bud?

»Jeg var der, så jeg ved, hvad den rigtige historie er.«

Hvordan får du overbevist FCMs fans om, at du valgte med hjertet, når du hele tiden har været i dialog med dem, men var tæt på FCK?

»Jeg skal ikke overbevise nogen som helst. Hvorfor skal jeg overbevise nogen? Jeg følger bare mit hjerte. Det er mit ansvar at gøre mig selv glad.«



»Der er nogen, der har forståelse for de ting, jeg gjorde. Der er nogen, der ikke har forståelse for de ting, jeg gjorde. Hvem af de to grupper skal jeg lytte til. Hvem har ret? Jeg har været loyal over for mig selv.«

Hvor længe skal du være her?



»Aner det ikke. Hvis du havde spurgt mig om, hvornår jeg ville vende tilbage til Midtjylland, da jeg tog til Celta, så havde jeg sagt: Hvad snakker du om? Så livet er nogle gange meget interessant. Det er ligesom en gave. Jeg havde slet ikke forventet det. Jeg tror ikke, at folk er klar over, hvor glad jeg er, og hvor stolt jeg er.«