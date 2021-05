Det er kun godt en måned siden, at Pione Sisto – en af Superligaens absolut største stjerner – var frosset ned og vraget.

Ikke begravet, men fuldstændig udelukket fra truppen for at lægge sig ud med FCM-træner Brian Priske og hans dispositioner på et taktikmøde. På et splitsekund røg den hjemvendte, dyrtindkøbte helt ned i hierarkiet og måtte se alle andre, ung som gammel, være foran ham i køen til spilletid.

Den grænsesøgende adfærd overtrådte det tilladte. Pludselig syntes en masse fint spil i Superligaen og Champions League og tilbageerobringen af landsholdspladsen at være lige så langt væk som en biltur fra Vigo til Tjørring. Men han har siden taget udfordringen op, kæmpet sig tilbage og kan næppe være helt udelukket til en EM-slutrundetrup på 26 mand.

Hvad har vendt nedturen? Det er da flere, konkrete forklaringer på. Som både involverer kærlighed og familie. Dem kommer vi tilbage til.

Pione Sisto har scoret i tre kampe i streg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pione Sisto har scoret i tre kampe i streg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Historien om Pione Sisto er som en beskrivelse af en ung, energifyldt teenagers dag i tivoli – med så meget fart på rutsjebaneturene både op og ned, at der løber vand ud af øjenkrogene.

Fra en depression under VM i 2018 og en meget omtalt juicekur samt den nylige bundskraber i FC Midtjylland til nu, hvor det tegner til, at natten bliver rundet af med fyrværkeri over forlystelsesparken efter gode præstationer og mål fra Sistos fod i de seneste tre kampe.

Men når man hedder Pione Sisto, er det aldrig til at vide, hvad man på forhånd kan forvente.

Lige siden episoden på det berømte taktikmøde har Pione Sisto holdt sig fra interview. Ingen i klubben vil tale om ham til pressen – bortset fra de korte, kamprelaterede interviewøjeblikke, lyder beskeden – af respekt for, at Pione Sisto selv frabeder sig opmærksomheden og har ønsket at holde fokus på fodboldbanen.

Pione Sisto er tilbage i varmen i FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pione Sisto er tilbage i varmen i FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup

Flere kilder omkring spilleren giver dog et indblik i livet som FC Midtjylland-spiller for Pione Sisto. En fodboldspiller, som i den grad præsterer bedst i trygge rammer.

En væsentlig grundpille er mentor og storebror Angelo Sisto, der er øverstkommanderende i familien Sisto, og som nu er tilbage i Danmark efter at være bortrejst til Afrika. Angelo Sisto var pudsigt nok væk i præcis den periode, hvor det gik skævt for stjernen, og han var atter til stede, da Pione Sisto igen fik luft under vingerne med en startplads og scoring i sejren over FC København.

Pione Sisto lytter ganske enkelt meget til sine ældre brødre i alle livets facetter – ikke mindst om selvtræning og hans beslutninger på banen.

B.T. har talt med Angelo Sisto, men heller ikke han ønsker at stille op til interview. At han har en stor plads i Pione Sistos liv, er dog ingen hemmelighed.

»Han opdrog mig. Han blev mit idol. Han var min rådgiver. Min bror. Min lærer og senere min agent. Han lærte mig ting, folk den dag i dag kæmper med at forstå. Alt det gav han mig. Hans navn er Angelo Sisto. Tak. Tak for alt, du har gjort for mig,« skrev Pione Sisto i en tekst til et billede på Instagram i januar.

View this post on Instagram A post shared by P I O N E S I S T O (@sisto1995)

I det private liv er det også gået op og ned. Pione Sisto er flyttet sammen med ungdomskæresten Isabella Marie Andreasen. De to slog op, mens hans var i Celta Vigo, og da han i september efter lang tids tovtrækkeri med FC København skiftede tilbage til FC Midtjylland, lejede han sig ind i et hus i Vildbjerg. Nu er han rykket ind i et andet hus med Isabella Marie Andreasen, som er en af få, Pione Sisto tilbringer meget af sin tid med.

Kilderne beskriver ham som en tryghedsnarkoman, der er i sit rette element, når han er tæt på sine nærmeste og har ro. I omklædningsrummet er det da også blot få, han holder sig til, men det betyder ikke, at han hverken er hadet eller elsket. Der er plads til at joke med ham, som Sory Kaba gør, når han driller Pione Sisto med, at han kun går i klubbens træningstøj.

Som ven er Awer Mabil den, han har det stærkeste bånd til, og man ser også som regel de to søge hinanden i forbindelse med jubelscener efter scoringer.

Mabil og Sisto har begge rødder i Sydsudan, hvilket blot har styrket deres bånd, og deres venskab går flere år tilbage, da de også tit besøgte hinanden, mens Pione Sisto var i Celta Vigo i Galicien, og Awer Mabil var udlejet til portugisiske Pacos Ferreira i 2017/2018-sæsonen. De har for øvrigt også den ting til fælles, at de er vegetarer. Ellers er det Mikael Anderson, som Pione Sisto hænger ud med, mens han også har en god relation til Gustav Isaksen i omklædningsrummet.

Pione Sisto ude hos sin bror, efter han havde scoret i kampen mod FCK. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pione Sisto ude hos sin bror, efter han havde scoret i kampen mod FCK. Foto: Bo Amstrup

At Pione Sisto kun har få, som han trives med på og uden for banen, har intet at gøre med, om han har lavet ballade i klubben, eller om han har succes eller ej på grønsværen.

Celta Vigos store stjerne Iago Aspas fortalte i et interview sidste år om 'mærkelige ting, der sker i hans hoved'.

»Indimellem kommer hans bror, som er hans agent. Det er to år siden, at hans forældre var hernede. Før havde han en kæreste, nu ved jeg det faktisk ikke, og jeg har ikke tænkt mig at spørge (...) Han tager stort set aldrig ud for at feste, og han får heller ikke en drink, når vi tager ud og spiser. Det er underligt,« sagde Iago Aspas og fortsatte:

»Han gør alt omvendt. Han er en ung dreng, han er langt fra sit hjem, han er næsten altid alene … Han spiser forskellig mad fra den, alle andre spiser. Han springer gerne morgenmaden over og spiser ikke noget, indtil vi skal spille kamp. For tiden spiser han kun frugt … Der sker mærkelige ting i hans hoved,« lød det fra Iago Aspas.

Den anderledes livsstil har Pione Sisto stadigvæk, lyder det fra stemmerne omkring ham. Han spiser dog andet end frugt nu, men nogen stor revolution er der ikke sket med ham, siden han på det famøse taktikmøde krævede at spille på 10er-positionen og ifølge eget udsagn selv havde besluttet ikke at starte inde i kampen mod Vejle.

Siden blev han gravet ned, men det lyder samstemmende fra kilderne, at han er fortsat i samme spor som altid med højt humør på træningsbanen og masser af fokus på selvtræning. Som træner Brian Priske sagde efter sejren over FC København og i forlængelse af, hvorfor Sisto i øjeblikket er tavs:

»Det er hans beslutning og valg. Det siger meget godt om Pione, at han stoler meget på sig selv og hviler i sig selv. Han følger sine egne tanker, og det kan du kun tage hatten af for. I sidste ende føler jeg, at han i øjeblikket bidrager og gør alt, hvad han kan for løse de opgaver, han får. Man ved, at med den kvalitet, han har, kan du også få det output, som vi ser i dag,« lød det fra Priske efter kampen, som blev den første af flere med en startposition og mål fra Pione Sisto.

Manden, som lige nu kører med fuld fart og stort smil i rutsjebanen, men om han stopper ved målstregen rundt om hjørnet, eller han rammer en ny bakke, ved ingen. Ikke engang Pione Sisto selv.