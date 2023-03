Lyt til artiklen

Der er krig mellem Pione Sisto og FC Midtjylland.

Klubben har for længst meldt ud, at den tidligere landsholdsspiller er færdig i klubben. Og det vidner de seneste måneders trupudtagelser på Heden da også om.

Her er det nemlig tydeligt, at Sisto er røget helt ud i den midtjyske kulde.

I flere måneder har man dog ikke hørt ret meget fra hovedpersonen selv om hele klubsituationen. Indtil nu.

For Pione Sisto har nemlig lagt en teaser ud for en ny episode af podcasten 'Inside by Sisto', der udkommer torsdag, på Instagram. Du kan høre teaseren nederst i artiklen.

Og her er det ikke ligefrem pæne ord, som Superliga-spilleren har til overs for sin nuværende klub. Han kan nemlig ikke tage klubbens kritik af ham seriøst, lyder det.

»For mig er det helt væk, hvis man falder i sådan en fælde. Jeg bliver ikke motiveret af det, for jeg kan ikke tage det seriøst. Jeg kan jo ikke tage det der seriøst, bror. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det, når folk kommer til mig. For folk kommer til mig,« siger FCM-spilleren.

Det er særlig de manglende udtagelser til kampe, som danskeren ikke giver noget for, fortæller han uforstående:

»Så siger han: 'Ja, du er ikke bedre end de 23. Du er ikke bedre end den trup, der er lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for jeg kan ikke tage det seriøst. Det er måske derfor, jeg ikke har været ude og sige noget.«

Pione Sisto har ikke spillet kampe for FC Midtjylland siden november.

Siden da er den spanske træner Albert Capellas blevet fyret.

Thomas Thomasberg har efterfølgende sat sig i cheftrænerstolen på Heden, men også han har allerede meldt ud, at Sisto ikke indgår i hans planer for fremtiden.