Aral Simsir har fået sit gennembrud i Superligaen.

Som foråret er skredet frem, har han spillet sig mere og mere varm på FC Midtjyllands mandskab, og fredag aften kulminerede det hele for ham, da han med et pragtmål sikrede sin klub europæisk deltagelse i næste sæson.

U21-landsholdsspilleren for Tyrkiet er ikke i tvivl om, at det blot er toppen af isbjerget, vi har set fra ham.

»Selv om jeg kommer fra en virkelig dårlig sæson fra Lillestrøm (udleje, red.), formår jeg at have en virkelig, virkelig god sæson,« siger Aral Simsir og tilføjer:

»Jeg er ufattelig glad, jeg har tænkt meget på at overføre mit spil fra U19-fodbold til Superligaen, og det synes jeg, at jeg har gjort. Men jeg kan sige, at der 100 procent er mere i vente. Så jeg ser virkelig meget frem til næste sæson.«

Det var i anden halvleg af play off-kampen mod Viborg, at Aral Simsir lavede sit geniale mål, som han selv er ret så begejstret for.

»Det minder lidt om FIFA (computerspil, red.), hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kommer lige forbi Grønning, så driver jeg bolden lidt frem og sparker den hårdt over i det lange hjørne,« siger han og fortsætter:

»Jeg prøver altid at give alt, hvad jeg kan til holdet. Jeg prøver altid at gøre mit bedste, også selv om det ikke lykkes. I anden halvleg synes jeg, at jeg får godt fat på det. Jeg kommer meget på bolden og sætter de andre op, så vi kommer frem til en masse chancer. For mig handler det om holdet.«

Cheftræner Thomas Thomasberg hylder udviklingen hos stortalentet.

»Han er en kampafgørende spiller. En spiller med ekstraordinære kvaliteter, som både kan være i assistspillerens rolle og afslutteren. Jeg synes, at han har fundet en mellemting, så han også kan hjælpe til i presspillet, så han kommer til at få bolden endnu mere. Der vil han altid være kampafgørende,« siger Thomasberg, som uddyber:

»Jeg synes bare, at han har udviklet hele sin grundpakke til træning og kampene.«

FC Midtjylland har kontrakt med guldfuglen Simsir i fire sæsoner mere.