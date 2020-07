Et ekspertudvalg i Divisionsforeningen forbyder Brøndby at benytte de tidligere coronasmittede angribere Simon Hedlund og Samuel Mraz i de kommende to kampe.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Det betyder, at angriberne ikke kan være med mod mod FC Nordsjælland torsdag aften og FC København søndag aften.

»Vi er først og fremmest rigtigt ærgerlige over, at vi må undvære Hedlund og Mraz i de kommende to kampe,« siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Samuel Mraz er lejet i italienske Empoli. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Samuel Mraz er lejet i italienske Empoli. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I forvejen var Simon Hedlund og Samuel Mraz ikke med mod AaB i søndags, efter at det tirsdag i sidste uge kom frem, at de begge var blevet smittet med coronavirus - men dog ikke udviste symptomer.

Onsdag i denne uge kunne B.T. så fortælle, at offensivspillerne igen var smittefri efter en uge i isolation, men det betyder altså ikke automatisk spilletid.

»Hedlund og Mraz returnerende fra deres isolation i mandags og er i løbet af ugen blevet undersøgt af uafhængige speciallæger ud fra et forsigtighedsprincip, og her er tilbagemeldingen til os, at de begge er sunde og raske,« siger Carsten V. Jensen:

»Dette har vi løbende informeret Divisionsforeningen og det lægefaglige ekspertudvalg om, men de har i går aftes meddelt os, at de ikke mener, at vi kan have de to spillere med i kamp før næste uge. Det er vi som sagt ærgerlige over, men vi respekterer og følger naturligvis deres indstilling.«

Det betyder, at Simon Hedlund og Samuel Mraz kun kan benyttes i yderligere to kampe i denne sæson, når FC Midtjylland og AGF er modstanderne i de sidste to spillerunder.