Superliga-sæsonen 2019/2020 blev en skuffelse for Silkeborg IF, der søndag blev den første af tre nedrykkere, da klubben tabte 2-1 til Sønderjyske.

Men på trods af, at der venter en sæson i landets næstbedste fodboldrække, så kommer nedrykningen ikke til at ramme økonomien voldsomt hårdt hos midtjyderne. Det erklærer klubbens direktør, Kent Madsen.

»På den korte bane har det ikke den store konsekvens. Selvfølgelig er der lavere indtægter i 1. division, men der er også en ret betydelig faldskærmsordning i den nye aftale om tv-pengene, som træder i kraft nu,« siger Madsen til B.T.

»Nu skal man også huske på, at vi har ligget sidst mere eller mindre hele sæsonen, hvilket betyder, at de penge, vi p.t. har fra tv, ikke er på niveau med de andre Superliga-klubber. Derfor er forskellen ned til 1. division som sagt ikke særligt stor,« fortsætter han.

Den administrerende direktør i Silkeborg IF, Kent Madsen. Foto: Ernst van Norde

Ifølge direktøren vil der dog være en forskel på omkring tre millioner kroner i tv-penge, når det efter sommerferien hedder 1. division i stedet for Superliga. Men den lukrative faldskærmsordning afbøder faldet.

»Jeg tror, det eksakte beløb er fortroligt, men det er et betydeligt beløb,« siger Kent Madsen og tilføjer:

»Derfor er den dramatiske forskel på indtægterne, som man kender fra tidligere, ikke helt på samme måde længere.«

Selvom nedrykningen ikke vil påvirke økonomien i Silkeborg IF nævneværdigt i næste sæson, så fortæller Kent Madsen, at det afhænger af én ting, hvis ikke klubben på længere sigt skal tabe mange penge. .

Skuffelsen var ikke til at tage fejl af i Silkeborg efter søndagens nederlag til Sønderjyske. Foto: Henning Bagger

Der skal nemlig en oprykning til i næste sæson, hvis ikke økonomien skal påvirkes.

»Skal vi tage mere end én sæson i 1. division, så kommer det til at trække tænder ud, men det er stadig noget, vi kan klare. Så vi skal nok kunne håndtere det, men det er klart, at nedrykningen bliver dyrere,« siger Kent Madsen, der anslår, at år to efter en nedrykning vil give et tab på 5-10 millioner kroner, hvis den stadig står på 1. divisionsbold.