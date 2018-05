Silkeborgs rutsjebanetur af en sæson har fået sig en ende.

Efter et nederlag på 3-0 ude mod Esbjerg er klubben fra det midtjyske rykket ud af Superligaen på trods af et forspring på 1-0 fra de to holds første indbyrdes opgør.

Den evigt sympatiske Silkeborg-anfører Simon Skou Jakobsen virkede fattet, som han stod og skulle forholde sig til, at han og resten af Silkeborg-spillerne må tage turen i første division.

»Det er totalt nedtrykt stemning inde i omklædningsrummet. Men jeg får jo ikke noget ud af at stå og sparke til ting eller græde. Det ændrer ikke på resultatet. Det er sindssygt tungt for spillere, trænere, fans og klubben i det hele taget,« fortalte Simon Skou Jakobsen.

Silkeborg-anføreren kunne fra sin plads i forsvaret se en kamp, hvor hjemmeholdet pressede mere og mere på for at få dén scoring, der kunne sætte liv i deres Superliga-drøm. Den fik de efter 77 minutter, og lynhurtigt efter kom scoringen, der sendte dem ind i Superliga-varmen, inden det blev gjort officielt i tredje minuts overtid. Alle scoringer sat ind af stortalentet Anders Dreyer.

»Jeg synes ikke, Esbjerg er helt vildt farlige. Vi har også en friløber lige inden, Esbjerg scorer. Så der var lidt marginaler, der gik deres vej. Men de greb chancerne, og sådan er det også i fodbold,« sagde Simon Skou Jakobsen.

Det er foråret, der har sejlet for det nu tidligere Superliga-mandskab. Efter 22 spillerunder var Silkeborg bare et point fra top seks og mesterskabsslutspil, mens man var langt i pokalturneringen. Som bekendt endte det endda med en pokalfinale til klubben.

»Det har været en fuldstændig vanvittig sæson. I det her forår har vi en pokalturnering som det store lyspunkt, ellers kigger vi tilbage på et forår med alt for få sejre, alt for få positive ting i Superligaen, der har den her kulmination. Det er rigtig svært at sluge,« siger Simon Skou Jakobsen.

Silkeborg-træner Peter Sørensen må ligeledes kigge tilbage på et forår, hvor det bare ikke har fungeret. Hverken offensivt eller defensivt, men hvor de yngste i truppen har været et lyspunkt.

»Jeg tager nogle store øjeblikke med mig, hvor mange unge spillere har vist hver især og sammen, at de kunne spille på rigtig højt niveau. Så har det været for mange kampe, hvor vi ikke kunne snøre sækken. Vi har skullet bruge for mange chancer til at score, mens modstanderne har skullet bruge for få chancer for at ordne os.«

Endeligt må Peter Sørensen også sande, at man ikke formåede at udnytte det ellers flotte efterår, hvor man lå så godt undervejs, men endte i fedtefadet blandt de nederste fire.

»Det har været et slutspil, hvor jeg synes, vi har haft modvind et langt stykke ad vejen, men hvor vi bare ikke stod distancen. Vi ligger, som vi har redt, også selvom vi var på stor afstand af de nederste tre. Men i det setup, vi spiller i, er det ikke meget ved at være på afstand, hvis vi ikke er ude af bund fire,« fortalte Silkeborg-træneren.