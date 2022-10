Lyt til artiklen

Fredag var der igen grundlovsforhør i sagen om en 16-årig AaB-fan, der blev frarøvet sin AaB-trøje efter et møde med AGF i Aarhus.

Og ved grundlovsforhøret fredag blev tre mænd i 20'erne så varetægtsfængslet frem til den 12. oktober.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter, hvor det også fremgår, at de sigtede nægter sig skyldige.

Ingen af de tre varetægtsfængslede valgte dog at kære fredagens kendelse.

Med varetægtsfængslingen af tre mand fredag, er fire mænd lige nu varetægtsfængslet i sagen - en 22-årig mand var i forvejen inde at bure den.

Tidligere fredag meldte Østjyllands Politi ud, at man torsdag havde anholdt fire nye i sagen - i Randers og i Aarhus - men én af de anholdte er altså sluppet uden grundlovsforhør og varetægtsfængsling. Alle fire anholdte blev sigtet for røveri af den 16-årige AaB-fan, mens to sigtes for ulovlig tvang.

»Vi ser med meget stor alvor på sagen, for det skal være trygt og sikkert at bevæge sig rundt i det offentlige rum, og man skal kunne gå til fodboldkamp uanset, om man har den ene eller den anden klubtrøje på,« fortalte Brian Voss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi tidligere fredag.

Røveriet sket den 17. september efter Superliga-opgøret i Aarhus mellem AaB og AGF, og ifølge sigtelsen truede en gruppe mænd med trusler om vold den 16-årige AaB-fan til at udlevere sin trøje.

Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre ved fredagens grundlovsforhør.