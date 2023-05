»Jeg synes, at det er ret tydeligt, at de i første halvleg smider sig tre gange, og det er det der med, at man skal tage temperaturen på kampen og få det stoppet, så det ikke fortsætter gennem hele kampen.«

Sådan lød det fra FCK-forsvareren Peter Ankersen efter kampen mod Brøndby, hvor han flere gange allerede i første halvleg gestikulerede til dommer Mikkel Redder om, at de blågule spillere ifølge ham smed sig ureglementeret.

Og det var altså noget, som Peter Ankersen gerne ville stå ved efter opgøret. I den modsatte lejr var der kun grin til overs for FCK-spillerens holdning.

»Peter Ankersen. Siger han det? Hahahaha. Der tror jeg bare, at du skal skrive 'hahahahaha'. Mere har jeg ikke at sige til det,« lyder det fra Brøndbys anfører, Kevin Mensah om sin modspiller, der i anden halvleg begik straffesparket, der fik hjemmeholdet til at udligne til 1-1.

Kevin Mensah havde kun grin til overs for Peter Ankersen. Foto: Claus Bech Vis mere Kevin Mensah havde kun grin til overs for Peter Ankersen. Foto: Claus Bech

Mathias Kvistgaarden løb ind FC Københavns felt, da Peter Ankersen kom glidende og tacklede angriberen.

Peter Ankersen havde genset situationen, da han kom ud til pressen, og her mente han også, at dommer Mikkel Redder burde have reageret anderledes.

»Jeg føler, at jeg er først på bolden, jeg ville bare sikre mig, at han går ud og tjekker den, for jeg synes, det var en overilet beslutning bare at dømme straffespark uden at gå ud og kigge, om den i det mindste er der. Nu har jeg set på billederne igen, og jeg synes, det er ret tydeligt, at jeg er først på bolden, og derfor er jeg uforstående, men det er sådan, det er.«

FC København vandt opgøret på Brøndby Stadion med 3-1.