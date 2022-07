Lyt til artiklen

Christian Sørensen var søndag eftermiddag kampens spiller, da Viborg overraskede alt og alle med en sejr på 4-2 over de danske mestre fra FC København.

Venstrebacken krydrede en fornem indsats ved at knalde det sidste mål ind på smukkeste vis, og efter kampen kunne han røbe, hvorfor han jublede, som han gjorde.

Vigtigst af alt var det, at kæresten havde givet ham lov til at afsløre hemmeligheden om, at de skal være forældre til januar, for sidste gang havde han glemt lige at spørge hende, om hun var O.K. med det.

»Jeg tog lige bolden under trøjen og lavede jubelscenen. Jeg har clearet det med hende, det havde jeg ikke første gang, så det er til gengæld rigtig vigtigt. Jeg havde fået lov at fejre det, hvis jeg scorede, så det var okay. Sidste gang var det ikke clearet. Dengang var det heldigvis også et godt mål, så det faldt i god jord,« siger Christian Sørensen.

Han spillede så godt, at han i B.T. fik topkarakter, så det var naturligt at spørge, hvad han mon havde fået at spise, så det kommer her:

»Jeg fik havregrød, så fik jeg en panini og en bolle med Nutella. Og så en masse sukker og koffein i kaffen. Det virker. Det kan være, jeg skal spise det igen, tænker jeg,« lyder det med et grin fra Viborg-stjernen, der selv var godt tilfreds med sin præstation.

»Jeg skulle måske have scoret en til, men ellers var det en af de bedre kampe i Viborg-trøjen. Det kan jeg jo ikke lægge skjul på.«

Og ligesom han håbede, at sejren ville give lidt privilegier, kunne han tro om, for træner Lars Friis var ikke klar på at dele gaver ud op til midtugens europæiske kamp.

»Jeg spurgte faktisk efter en fridag i morgen, men det gav han os ikke, så vi må herhen igen i morgen. Vi spiller igen på onsdag. Der er ikke så mange fridage, når man spiller i Europa, men sådan er det,« siger han og forklarer om sejren:

»Vi får en lidt svær start på kampen. Boilesen er god på kuglen, og Falk er dygtig derinde. Så vi får ikke helt lukket ned for dem i de første 20 minutter, men så er det, som om da vi får scoret, så kommer vi lidt bedre med. Så scorer vi på vores chancer, og FCK holder vel heller ikke helt niveau i dag, men det må også være vores fortjeneste.«

»Jeg tager hjemmefra i dag og tænker, at hvis vi kan få et point, så er jeg rigtig fint tilfreds, og så får vi tre, det er bare fantastisk. Jeg har en god rigtig god kammerat i nummer seks (Falk, red.), og jeg skrev til ham i morges, at jeg håbede, han ville blive på hotellet, men han dukkede desværre op i dag. Ej, han er en fantastisk spiller, og vi har et rigtig godt forhold, og jeg er sikker på, at han synes, det er fortjent, at vi vinder i dag,« forklarer han.

Christian Sørensen var i sidste sæson også en stor profil for Viborgs succesfulde mandskab, og der kom derfor naturligt rift om ham fra større adresser, og det samme er gældende denne sommer.

Han spiller i hvert fald næppe i Viborg om en måned, hvis han gentager spillet fra FCK-kampen i den kommende måned.

»Nej, det kan du sige. Det er klart, vinduet er åbent, og der har været noget interesse for mig, men hvad det skal blive til, det må vi se. Jeg har heldigvis en rigtig god dialog med Fredberg (sportschef i Viborg, Jesper Fredberg, red.), og hvis der kommer noget rigtig spændende, tager jeg ham ind på kontoret, og så sidder vi og snakker. Der er heldigvis rigtig meget respekt og åbenhed for hinanden. Så er jeg sikker på, at vi finder på noget.«

»Men jeg har ikke noget konkret lige nu,« slår han fast.

Søndag aften havde han da også tankerne på andre ting.

»Nu skal jeg jo være far igen til januar, og fruen kan jo ikke rigtigt drikke nu, så jeg må jo drikke det selv, så jeg skal have lidt god rødvin og se på highlights, så tænker jeg, at jeg vil sove godt.«