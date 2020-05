En hård barndom. En heldig chance. FCK-helt.

Sådan kan historien om den tidligere FC København-stjerne Sibusiso Zuma skrives.

Den i dag 44-årige sydafrikaner tog danske fodboldfans med storm og skrev sig i historiebøgerne som en af de bedste og mest underholdende spillere i Superligaens historie.

»Jeg er stærkt overbevist om, jeg ikke burde have endt med det, jeg gjorde. Det var rent held, og Gud var bare på min side, så jeg klarede den,« siger Sibusiso Zuma til B.T.

Sibusiso Zuma er i dag 44 år gammel. Foto: Privat

Vi skruer tiden tilbage til slutningen af 1990’erne.

Sibusiso Zuma har spillet sig på førsteholdet i Orlando Pirates i hjemlandet efter en svær opvækst i slummen i Hammarsdale vest for Durban.

»Jeg voksede op med seks søskende. Vi boede i et lille hus. Fem af os delte et værelse, hvor mine brødre og jeg sov på gulvet, så mine søstre kunne sove i sengen. Det stod på, til jeg var ret gammel,« fortæller han.

Han er taknemmelig og tror på, at rejsen til hans succes gjorde ham stærkere. For han kunne let være endt som sine venner.

»Det var ikke meningen, jeg skulle have opnået det, jeg gjorde. Halvdelen af min venner døde, før jeg fyldte 21 år. Meget tætte venner. De fleste blev skudt. Jeg overlevede en meget hård barndom.«

David Nielsen overbeviste mig

I vinterpausen i 1999/2000-sæsonen var FC København på træningslejr i Sydafrika, og her fik hovedstadsklubben øje på den dengang 24-årige Zuma.

Han spillede en træningskamp med FC København, der ifølge klubbens egen beskrivelse af forløbet hurtigt fik skrevet under på en tre et halvt-årig kontrakt med ham.

Ifølge Zuma var flere FCK-spillere sendt på charmeoffensiv for at overbevise ham om at tage med dem hjem til København.

Sibusiso Zuma med ind af sine første FCK-scoringer i foråret 2000. Foto: LARS MØLLER

»David Nielsen sagde: ‘Hør, jeg håber, du skriver under og kommer tilbage til Danmark med os. Vores fans i Danmark kommer til at elske dig. Og den danske befolkning kommer til at sætte pris på din fodbold’.«

»I det øjeblik besluttede jeg mig for, at det var en god mulighed, og jeg måtte gøre det. Han var personen, der overbeviste mig om at komme til Danmark, og vi blev venner.«

»Han vidste meget om mig, og jeg aner ikke, hvor han vidste det fra,« siger den offensive kreatør, der endte med 41 Superliga-kasser for FCK på cv’et - og et enkelt for FC Nordsjælland.

Farum-klubben spillede Sibusiso Zuma en enkelt sæson for, og det var med glanende holdkammerater, da han første gang trådte ind i omklædningsrummet.

»Der var en masse af gutterne, der kendte mig, fra de var helt unge. De viste mig billeder, de havde taget med mig i Parken. Det var virkelig fantastisk.«

Banebygger

Sibusiso Zuma nåede også et fint udlandseventyr til tyske Arminia Bielefeld mellem sine to ophold i Danmark, og karrieren sluttede han i hjemlandet, hvor han også bor den dag i dag.

Siden karrierestoppet har han blandt andet haft sit eget tøjmærke.

Logoet var en vis saksesparksscoring, der den dag i dag stadig fylder meget i hans hjerte.

Sibusiso Zuma scorer sit historiske saksesparkmål mod Brøndby den 10. juni 2001. Foto: Torben Stroyer/Jyllands Posten/Ritzau Scanpix

»Det var et fantastisk øjeblik, og jeg er kendt overalt for det specielle øjeblik. Jeg sætter virkelig pris på det og FCK-fansene, men også hele den danske befolkning.«

»I elsker fodbold så meget, så det var let for mig som en ung, sort dreng fra Afrika at være mig selv og nyde livet i København. Det mål var en form for gave, jeg kunne give tilbage til fansene,« siger Zuma.

Efterfølgende har han lavet et firma, der kæmper for at bygge træningsfaciliteter og græsbaner i hjemlandet, som han repræsenterede ved VM 2002 og var anfører for i 2006.

»I Danmark var der fodboldbaner overalt. Du kunne gå i et parkområde med 25 baner, og ingen bruger dem. Det har vi ikke her. Vi spiller på grus,« fortæller Zuma, der er forundret over, at der ikke er gjort mere for fodboldtalenterne i hjemlandet.

Sydafrikaneren var med til VM i 2002. Han var anfører under Africa Cup of Nations i 2006. Foto: DESMOND BOYLAN

»At lave en fodboldbane med græs er besværligt her. Men vi har været værter for et VM, og det er underligt, vi stadig oplever det her. I 2020 burde vi ikke tale om det,« mener han.

Han har derfor sat sig for at gøre en forskel ved at bygge træningsfaciliteter og skabe bedre muligheder for de unge. Og forhåbentligt være med til at sætte Sydafrika på verdenskortet over topnationer i fodbold.

»Rigtig mange børn i Sydafrika får ikke en fair chance. Vi har rigtig mange talentfulde unge, især inden for fodbold. Forestil dig, hvis jeg har været på et fodboldakademi som syvårig, eksempelvis hos Arsenal eller Manchester United. Så ville det have været en helt anden historie for Sibusiso.«

»Hvis mit eftermæle kan blive, at vi gjorde en forskel for en masse børn - især for sorte børn - i Sydafrika, så er mit arbejde gjort.«