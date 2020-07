FCKs Superliga-sæson er mest af alt lige til glemmebogen. Men for anfører Carlos Zeca opstod et vigtigt øjeblik torsdag aften.

For da han scorede det mål, der skulle vise sig at blive sejrsgivende mod AaB, søgte han mod sidelinjen med ét klart ærinde.



Her omfavnede han først Nicolai Boilesen, og siden samlede hele holdet sig i stor jubel. Et signal til omverdenen, at man stadig står oprejst i FCK.

»I dét øjeblik, jeg scorede, tænkte jeg på alt det, vi har været igennem de seneste uger. Jeg ved, vi arbejder utroligt hårdt på at ændre situationen. Det gælder alle. Lige fra fansene til dem på bænken. Målet var ikke blot Carlos Zecas. Det var FCKs mål. Jeg følte, vi fortjente at fejre det alle mand. Vi er i en svær situation, men vi holder sammen,« siger Zeca og fortsætter:



»Boilesen kom løbende hen til mig, så det var ikke med vilje, at det var lige ham, jeg skulle kramme. Men ‘Boile’ har været ude så længe, og alligevel hjælper han os hver eneste uge og prøver at holde humøret højt på holdet, når det ikke er nemt. Jeg er glad for, han er tilbage,« lyder det fra FCK-anføreren.



Og dét øjeblik kan måske vise sig som et ny start for FCK, der søndag kan sikre sig sølv hjemme mod FC Nordsjælland, inden man i august spiller returopgør mod Istanbul Basaksehir i Europa Leagues ottendelsfinaler.



»Det viser, at vi holder sammen som hold, når tingene ikke kører på skinner. Det er et skridt. Kun et skridt. Vi har en kamp søndag. Vi kan ikke tro, at alt er klaret nu. Men det var et godt øjeblik i forsøget på at hæve humøret og spille bedre fodbold i næste kamp.«