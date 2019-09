»Det var totalt fedt. Det var fedt at få støvlerne på igen og komme i kamp.«

Sådan lyder det fra den nok mest omtalte fodboldspiller herhjemme gennem den sidste uges tid, Nicklas Bendtner, der tirsdag var i ilden for FCK for første gang.

Angriberen fik sin uofficielle debut i en træningskamp mod ingen ringere end Brøndby. En træningskamp, der på grund af vejret ikke blev spillet på FCKs træningsanlæg, men i stedet på Avedøre Stadion.

Bendtner fik de første 45 minutter af kampen, inden han blev skiftet ud og omgående forlod Avedøre Stadion. Mod slutningen af sin optræden blev det til endda til to halvstore chancer.

Nicklas Bendtner i kamp med en Johan Larsson, der ligeledes er vendt tilabge til dansk fodbold i dette transfervindue. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicklas Bendtner i kamp med en Johan Larsson, der ligeledes er vendt tilabge til dansk fodbold i dette transfervindue. Foto: Nils Meilvang

Først var det en hovedstødschance på et hjørnespark, hvorefter han fik serveret bolden frit foran mål, men sparkede lige på Brøndby-målmand Michael Tørnes.

Til trods for de brændte chancer var det en tilfreds Nicklas Bendtner, der spillede sin første kamp med FCKs ikoniske nummer 32 på ryggen.

»Der mangler nogle ting, der mangler nogle justeringer, men det er, hvad man kan forvente. På en normal dag scorer jeg på den chance (den anden af de to chancer, red).«

»Jeg har også et indlæg, hvor jeg normalt havde hoppet de fem centimeter højere, der gør, at det også bliver en chance man forventer, der skal scores på,« siger han til FCKs hjemmeside.

Nicklas Bendtner ser dog lyst på sin præstation i dag, hvor han indikerer, at han føler sig ganske fit og ikke mangler meget for at kunne komme på banen i en rigtig kamp.

»Det er dag for dag. Det er de hurtige fødder. Det er den 100 procent omstilling fra normalt løb til sprint og fra sprint til at gå og til at lunte. De er det omstillinger, hvor man siger, at de bare skal ligge der.«

»De 45 minutters bevægelighed var ikke det store problem. Jeg hev ikke efter vejret fuldstændig vildt, men det er mere den der kraft i benene og at få de omstillinger til at sidde rigtigt.«

Nicklas Bendtner kan få sin officielle debut for FCK på søndag, hvor københavnerne gæster Hobro.