Superligaen bløder tv-seere på Canal 9.

31.000 mennesker så Superliga-kampen mellem Brøndby og FC Nordsjælland torsdag 9. juli. Sådan cirka 127.000 færre, end der så samme duel i efteråret på 3+.

Ja, eller omtrent det samme antal, som tændte for en genudsendelse af Mit Plastikmareridt to dage tidligere på TV3 Puls klokken 21.

De 31.000 seere til Brøndby mod FC Nordsjælland er et tegn på en tendens, der viser, at Canal 9 har mistet mange seere - rigtig mange seere - efter bruddet med tv-udbyderen YouSee ved årsskiftet.

Over tid er det en katastrofe for produktet, at en af de klubber, der normalt trækker allermest, nu har de her sørgelige seertal Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank

41 procent færre ser Canal 9's kampe, der vælges som nummer to i Superligaen, på denne side af nytår i forhold til efteråret. Det viser B.T.s optælling af Kantar Gallups seertal. Samlet set er seergennemsnittet på kanalens kampe også faldet med 30 procent i denne sæson i forhold til sidste sæson.

At en Brøndby-kamp, der per definition plejer at suge rigtig mange folk til skærmen, pludselig rammer bunden, vækker opsigt.

»Over tid er det en katastrofe for produktet, at en af de klubber, der normalt trækker allermest, nu har de her sørgelige seertal. Det er jo ikke et enkeltstående tilfælde, for det er alle Canal 9's kampe,« siger Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Han er ikke hvem som helst i Superligaen. Arbejdernes Landsbank er hovedsponsor i Brøndby indtil årsskiftet, koncernpartner i AGF og til efteråret vil de også pryde FC Midtjyllands trøjer som hovedsponsor.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Og han er bekymret for udviklingen.

»Der er klubber, som i deres salgspitch for sponsorater næsten alene bruger eksponering. For dem er det ikke bare på lang sigt farligt, der er det katastrofalt nu, for du kan ikke overbevise en sponsor om at lægge et større millionbeløb på baggrund af 31.000 seere. Og det er ikke engang alle kampene, der når derop,« siger Froulund.

Seer-gennemsnittet på Canal 9's andetvalg-kampe i Superligaen er gået fra ca. 84.000 pr. kamp i sidste sæson til næsten 99.000 i efteråret og nu tæt på 58.000 efter nytår.

Samtidig er seertallene til førstevalgskampene på 3+ steget med 13 procent efter nytår.

»Det er fuldstændig som forventet, at seningen på flow-tv er faldet. Det er en helt naturlig følge af, at YouSee ikke længere har vores kanaler. Heldigvis kan vi se, at seerne søger mod vores streamingtjeneste Dplay, hvor vi har oplevet en ekstrem vækst - også på Superligaen. Som altid bestræber vi os på at levere det bedste sportsprodukt - både digitalt og på flow-tv,« siger Christian Kemp, direktør i Discovery Networks Danmark.

Den ekstreme vækst, de mener at kunne se hos Discovery, er dog så som så i det store billede. Ifølge TNS Gallup er de tal, B.T.s optælling bygger på, 'all inclusive'. De dækker altså både over flow-tv og streamingtjenesten Dplay. Af de 31.000, der fulgte opgøret mellem Brøndby og FC Nordsjælland, så knap 25.000 med via flow-tv, mens godt 6.000 streamede kampen.

En ting er, at færre fans kan se den næstmest eftertragtede Superliga-kamp i hver runde på deres flow-tv. En anden ting er konsekvensen af det.

»Brøndbys og FC Københavns tiltrækningskraft bliver naturligvis mindre, når de bliver vist på en kanal, der har så få seere. Nu spekulerer jeg, men hvis jeg sad i maskinrummet i Brøndby eller FC København, ville jeg ikke acceptere, at et andetvalg i ligaen lå på en kanal, der blev set af så få,« siger Peter Froulund og slår én ting fast.

»Hvis der kom en Superliga-klub til os i dag og ville diskutere sponsorat, ville vi i hvert fald sikre os, at der var alt muligt andet end seertal, der var interessant ved den klub. For seertallene kan ikke bære det hjem nu.«