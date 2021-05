»Su-Su-Superliga.«

Sådan lyder det formentlig lige nu flere steder i de danske fodboldbyer Viborg og Silkeborg, der mandag sikrede sig oprykning til Superligaen.

Hos de to klubbers spillere udbrød der i hvert fald vanvittig jubel, da holdene fra det midtjyske sikrede sig billetter til landets bedste række.

For i det øjeblik, hvor slutfløjtet lød i kampen mellem Esbjerg og Fredericia, stod det nemlig klart at, esbjergenserne på tredjepladsen ikke længere kan hente de to førerhold.

Og netop derfor gik blandt andet spillerne i Viborg-truppen også fuldstændig amok med sang og ølfejring af den sikrede oprykning.

Du kan se den vilde jubel i videoen øverst i artiklen.

De to kommende Superliga-mandskaber kunne fejre mandagens oprykning helt uden at spille, da Fredericia vandt med 2-1 i Esbjerg.

Nederlaget til holdet fra Vestjylland gør nemlig, at Esbjerg har 55 point efter 29 kampe, mens Viborg og Silkeborg har henholdsvis 66 og 65 point med én kamp i baghånden.

1. division afvikles over 32 runder.

Viborg og Silkeborg erstatter dermed AC Horsens og Lyngby Boldklub i Superligaen.

Dermed blev det kun til en enkelt sæson i 1. division for Silkeborg, mens man skal tilbage til 2016/17-sæsonen for at finde Viborgs seneste periode i Superligaen.