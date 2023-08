En video af to koreanske fyre, den ene iført en FC Midtjylland-spillertrøje, der chikaneres ved MCH Arena i Herning, deles som en steppebrand på de sociale medier.

Video-klippet er lagt ud fredag på Instagram-profilerne Asians Get Active og Asians With Attitude, som sætter racisme mod asiater under lup til profilernes i alt omkring 300.000 følgere.

Siden har videoen ramt danske brugere af X (tidligere Twitter), hvor især fodboldinteresserede profiler deler klippet og med deres kommentarer tager afstand til indholdet.

I den omtrent et minut lange video, som kan ses herover, sidder den kendte koreanske youtuber Bouna Seba med en kammerat i fanzonen ved MCH Arena i forbindelse med FC Midtjyllands kamp mod Omonia Nicosia torsdag aften og taler med en tredje person, mens de filmer.

I baggrunden sidder en flok danske drenge eller unge mænd om et bord. En af dem sender 'fuckfingre' og laver 'skæve øjne' mod sydkoreanerne, som forsøger at finde en passende grimasse.

Det har Instagram-profilerne Asians Get Active og Asians With Attitude tolket som værende racisme rettet mod de to sydkoreanere.

'Had mod asiater i Danmark: En gruppe unge mænd laver racistiske gestikulationer mod koreansk vlogger i Danmark,' lyder titlen på videoen.

FC Midtjylland er blevet en interessant klub for sydkoreanske fodboldfans, efter at midtjydernes købte den sydkoreanske landsholdsangriber Cho Gue-sung tidligere denne sommer.

Cho, som er en af de største fodboldstjerner i Sydkorea, er kommet flyvende fra start på heden, og det har trukket en del sydkoreanske fodboldfans til Herning, herunder Buona Seba, som faktisk blev vist rundt på MCH Arena af klubbens ledelse, kan man se på en video på YouTube.

FCMs nye sydkoreanske stjerne, Cho Gue-sung (tv.), har tiltrukket stor sydkoreansk interesse for den danske klub. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere FCMs nye sydkoreanske stjerne, Cho Gue-sung (tv.), har tiltrukket stor sydkoreansk interesse for den danske klub. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

'Pinligt udover alle grænser. Dette er IKKE en person, jeg ønsker at sættes i bås med. Jeg og alle de FCM-fans, jeg kender, hilser alle nye fans velkommen, og vi elsker vores nye koreanske angriber. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at FC Midtjylland ikke ser på dette med milde øjne,' lyder reaktionen fra Twitter-bruger og erklæret FCM-fan Jesper Koch Møller.

FC Midtjylland udtaler, at de blev bekendt med episoden mod Buona Seba og hans kammerat torsdag aften, og de tager kraftigt afstand for opførslen, man ser på videoen.

'De afspejler ikke FC Midtjylland og den måde, vi behandler folk på. Det er en beskæmmende og forkastelig adfærd, som ikke hører til i vores samfund,' lyder det fra FC Midtjylland i en sms til B.T:

'Langt størstedelen af de gæster, der besøger vores stadion, udviser den danske gæstfrihed. Desværre er der enkelte tåbelige tilskuere, som bryder disse normer. De tilskuere er blevet håndteret, og de har personligt undskyldt til de sydkoreanske gæster samme aften.'

'Vi er en familieklub med spillere fra hele verden, og både vi og vores fans er glade for, at Cho har valgt vores klub, og at vi nu har besøgende fra Sydkorea. Vi har allerede taget sagen op med forskellige grupper og gæster, der kommer på vores hjemmebane. Desværre kan vi ikke garantere, at det ikke vil ske i fremtiden, da tåber findes overalt. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan.' lyder det videre fra FC Midtjylland.