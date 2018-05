Brøndby tabte for første gang siden august mandag aften.

Det skete på hjemmebane mod FC Midtjylland, der kunne rejse hjem til Herning med tre point i bagagen. Point, der unægteligt må lune for Jess Thorup og co., for det betyder, at guldkampen mellem de to mandskaber atter er helt åben.

En sejr til Brøndby havde sendt klubben fra Vestegnen millimeter fra det danske mesterskab. Og skuffelsen var også tydeligt malet i ansigterne på de mange Brøndby-fans, hvilket du kan se i videoen herover.

Herunder kan du se, hvordan det så ud på tribunerne under kampen:

Brøndbys fans ankommer til stadion. Foto: Jens Nørgaard Larsen Brøndbys fans ankommer til stadion. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sydsiden var fyldt mandag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen Sydsiden var fyldt mandag aften. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De mange fans på stadion leverede noget af en tifo. Foto: Liselotte Sabroe De mange fans på stadion leverede noget af en tifo. Foto: Liselotte Sabroe